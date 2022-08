Sjældent Ardbeg fad solgt for over 135 mio. kr.

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

En privat samler fra Asien har købt en fad med Ardbeg whisky fra 1975 for 138 mio. kr. Det er et yderst sjældent fad, da mest whisky for denne tid blev brugt i blends. Det er desuden det ældste fad som destilleriet har. Fadet som kaldes Cask no. 3 kommer oprindeligt fra to fade: et bourbon og et olorose sherry fad. I 2014 blendede man de to fade til et og har siden modnet det yderligere 8 år på et ex-oloroso fad. Køberen vil modtaget 440 flasker. Dog fordelt med 88 flasker I år og tilsvarende de næste 4 år. Det betyder de vil være modnet henholdsvis 46, 47, 48, 49 og 50 år.