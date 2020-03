Skotlands nordligste whisky destilleri får grønt lys

Et skotsk par har fået godkendelse til at bygge et whiskydestilleri på John O'Groats på den nordligste spids af det skotske fastland.

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks whiskymagasin Whisky & Rom og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Et nyt skotsk destilleri er godkendt til at åbne i John O'Groats i 2021, efter at byggetilladelsen blev sikret for det 32.670 m2 destilleri som vil huse destilleri, besøgscenter og lager. Det er Derek og Kerry Campbell der har modtaget godt 1.7 mio. kr. fra Highlands and Islands Enterprise (HIE) i attraktive lån.

Det vil blive Skotlands nordligste fastlands whiskydestilleri, takket være sin placering tæt på kysten. Projektet vil også tilbyde en ny turistattraktion til den nordligste del samt skabe seks nye arbejdspladser i sit første år, herunder en Master Whisky Maker og Visitor Centre Manager. Destilleriet vil have kapacitet til at producere op til 60.000 liter whisky hvert år og vil være det første skotske whiskydestilleri i John O'Groats siden 1837.

Flere whiskyproducenter skaber besøgscentre og smagsoplevelser på deres destillerier for at øge indtægterne. Spiritusgiganten Edrington brugte over 1 mia. Kr. på et nyt destilleri- og besøgscenter for sit Speyside destilleri Macallan. Også Diageo har investeret kraftigt i nye faciliteter omkring i Skotland. I april fremlagde dens skotske mærke Johnnie Walker planer om at forbedre besøgs oplevelserne på sine Cardhu og Clynelish destillerier.

