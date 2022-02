Skotsk whisky eksport vokser med 20%

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks største magasin om spiritus Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Det er nye tal fra Scotch Whisky Association (SWA) der viser en pæn vækst for skotsk whisky som er steget med 19% siden 2020. I alt blev der eksporteret for 40 mia. kr. skotsk whisky. Men det er stadig 8% lavere end før pandamien, som sammen med øget skat på whisky i USA betød at 2020 var et af de værste år for skotsk whisky i de seneste 10 år.

De største eksportmarkeder for skotsk whisky er USA, mens EU alene undtaget Storbritannien står for omkring en tredjedel af alt skotsk whisky produceret. Disse markeder er steget med godt 8% siden 2020. Indien er nu det næststørste marked efterfulgt af Frankrig. Også Kina, Latin America og Brasilien viser pæn vækst med henholdsvis 85%, 70% og 81%.