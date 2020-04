Sonoma's solrige safter

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Sonoma er det autentiske bekendtskab i Californien. Vinene er på den ene side solrige men samtidigt med struktur og elegance. Godt en times kørsel nord for San Francisco møder man Sonoma. Nabo til Napa Valley men tættere på kysten og derfor med et noget køligere klima. Man kan, allerede når man ankommer, fornemme, at alt er mere afslappet her end hos naboen Napa. Naturen er mere rå, der er ikke nær så poleret, og folk er generelt mere afslappede. Her kan man sagtens komme uanmeldt og smage et par vine uden at betale. Det er stort set utænkeligt i Napa. Sonoma er også et betydeligt større område og mere varieret; og for virkeligt at forstå området skal man nok helt tilbage til starten af det 19. århundrede. Hovedparten af Sonoma er beklædt med skov, og det er under 10%, der er plantet med vin. Så i modsætning til Napa er der store forskelle i Sonoma.

Historien

Sonoma County var det første område i Californien, hvor der blev dyrket vin. Det skete tilbage i 1812, og godt 20 år senere blev disse vinstokke spredt over hele Californien, så den generelle vindyrkning i Californien har mere end 150 år bag sig.

Det var dog først op i 1980’erne, at den bredere kreds fik øje på vinene fra Sonoma. Det skete samtidigt med, at man begyndte at interessere sig for de mange gamle vinstokke og især de ældre zinfandel stokke. Og det var især vinene fra Ridge Winery såsom Geyserville og Lytton Springs, som åbnede folks øjne for området.

Druerne

Men zinfandel er langt fra den eneste druesort. Mere end 50 druesorter dyrkes i Sonoma, og det skyldes ifølge de lokale, at man finder stort set alle slags jordbunde i Sonoma, både vulkansk, sand, ler og jord. Zachary Long fra Kunde fortalte, at de alene hos Kunde Winery bruger 17 sorter, og det skyldes den store forskel på markerne, dels med op til 300 meters højdeforskel, dels et alsidigt klima og så de forskellige jordbund.

AVA’erne

I dag består Sonoma af 17 AVA’er, 1.800 drueavlere og lidt under 500 vinhuse. Ikke mindre end 24.284 hektarer med vin, hvor chardonnay dominerer sammen med pinot noir og cabernet sauvignon. Hovedparten er dog ganske små vinhuse, og 70% af dem producerer under 70.000 flasker årligt. De mest kendte områder er Alexander Valley, Dry Creek Valley, Russian River Valley og Sonoma Valley. Hvor Russian River Valley især er kendt for deres chardonnay vine, som får et køligt udtryk grundet de kølige briser fra Stillehavet, er Dry Creek zinfandels højborg. Alexander Valley er cabernet sauvignon, mens Sonoma Valley som den største AVA har lidt af hvert og er lidt af en joke, dens størrelse taget i betragtning. Med over 2.000 km2 og forskellige jordbundstyper og mikroklimaer giver det ingen mening at have så stor en AVA. Men der er mange jordbundstyper repræsenteret i Sonoma, og totalt arbejder man med flere typer end i hele Frankrig tilsammen. Klimaet er varmt, men grundet nærheden af havet er det køligere end i Napa. Det er især morgentågen, som ligger i markerne et godt stykke op ad formiddagen, der har betydning for druernes modning og syreniveau.

Der er flere producenter, der er begyndt at arbejde biodynamisk. En af de mest kendte er Benzinger, som begyndte at omlægge deres landbrug i 1995. Og netop den holistiske tilgang til at drive vingården som en farm har også tiltrukket mange besøgende til vinhusene i området. Og i dag er en væsentlig indtægtskilde netop de besøgende.

Vinene

Generelt er det mit indtryk, at vinene fra Sonoma er lidt køligere i udtrykket end i Napa. Det ser man tydeligst i chardonnay vinene, som er mere elegante og mere syrlige. Det gør dem da også mere sammenligningsvenlige med Bourgogne vinene, og det var da også Chateau Montelena Chardonnay fra Sonoma, som i 1976 i vandt den kendte Paris-smagning. Men også pinot noir vinene fra Russian River samt Los Carneros, som deles med Napa, er ganske flotte. Typisk oversøiske i stilen, meget frugtdrevne med en lidt sødlige tone, men vigtigst: velstrukturerede. Cabernet sauvignon vinene er koncentrerede, mineralske og frugtige. Men de har samtidigt en stram syre og struktur, som gør dem blandt de bedste i verden.

Bedste AVA’er:

Russian River Valley: Ligger ud til Stillehavet, det køligere klima resulterer i nogle af Californiens bedste pinot noir og chardonnay

Alexander Valley: Alexander Valley er det største og mest beplantede område i Sonoma. Området drager nytte af floden Russian River. Vindyrkning i Alexander Valley går tilbage til 1850'erne. Vinen fra Alexander Valley adskiller sig fra resten af Sonoma ved at være særligt kødfulde og volumniøse.

Somoma Mountain

Dry Creek: Laver nogle af de bedste vine på zinfandel, nogle af stokkene er mere end 100 år gamle.

