Spanske vine med fransk og dansk aftryk

Ikke mange kender til det lille spanske område Empordà, som ligger klos op ad den franske grænse mod nordøst i et barsk og bjergrigt område i Pyrenæerne. Nogle af vinmarkerne krydser endda den officielle grænse, men det ser man ikke så nøje på her for man har altid haft et tæt naboskab med franskmændene mod nord. Området nord for grænsen hedder da også Vin de Pays des Côtes Catalanes, og her snakker man også catalansk som i Spanien.

Måske har flere derimod hørt om vinhuset Clos d’Agon, da Peter Sisseck gennem mange år har fungeret som konsulent for dette ambitiøse hus. Clos d’Agon vinene kommer fra vingården Mas Gil. Vingården blev startet af en gruppe venner fra Schweiz, som besluttede at købe jord og starte en produktion af kvalitetsvin. De startede i 1998 med at kontakte den danske vinmager Peter Sisseck og spurgte om han ville gå ind i projektet som konsulent. Han har været med siden sammen med den lokale Susana Lopez. Tidligere var vinene klassificeret som Catalunya, men er de senere år nu klassificeret i DOC Empordá.

I Empordà har man et typisk middelhavsklima med lange, varme og tørre somre og en mild vinter. Den kølige tramontana-vind fra nord er med til at køle området ned om sommeren og man får omkring 600 mm nedbør årligt; det meste i løbet af vinteren. Typisk er jorden næringsfattig med en del granitskærver og bjergrig jordbund med klipper, kalksten og sten og typisk er det druer som cabernet sauvignon, merlot, syrah, petit verdot, cabernet franc og mouvedre som plantes.

Og netop det at arbejde med mange forskellige druer er et af husets og områdets særkender. De hvide vine er baseret på både roussanne, marsanne og viognier, mens man på de røde vine arbejder med cabernet franc, cabernet sauvignon, syrah, carignan, grenache, merlot og petit verdot.

Vinene er kraftige og definitivt madvine. På den ene side meget internationale i stilen dog med det lidt varme spanske aftryk. Der er ingen tvivl om, at netop det at kunne arbejde med mange forskellige druer giver nogle muligheder for at skabe en stilart og det synes jeg lykkes ganske flot i vinene.

En række af husets vine:

Clos D’Agon Blanco 2017. 289 kr.

48% Roussanne, 33% Viognier og 19% Marsanne. Rhône blend og en seriøs vellavet vin med flot koncentration. Melon og fersken noter i duften. Pæn intensitet og en tæt vin med masser af karakter. Definitivt en vin til mad og gerne lidt kraftigere og krydret mad. Flot balanceret med en lang let krydret afslutning. 92

Alkoholprocent.: 14%

Clos D’Agon 2017. 329 kr.

56% Cabernet Franc, 28% Syrah, 14% Petit Verdot og 2% Cabernet Sauvignon. Intens urtet næse med masser af solbærblade. Pæn koncentration pakket ind af en fin friskhed og masser af sorte bær, tobak, krydderier og vanilje. Lidt lukket men åbner sig meget i løbet af nogle timer i karaffel. En flot og international vin i udtrykket. 93

Alkoholprocent.: 15%

Clos D’Agon Amic Negre 2016. 149 kr.

32% Cabernet Sauvignon, 31% Carignan, 22% Grenache og 15% merlot. 6 mdr. på franske fade, både nye og gamle. Intens krydret i duften. Brombær, peber, lakrids, vilde krydderier og strejf vanilje. Koncentreret og noget modenhed fornemmes. Krydret afslutning. 88

Clos D’Agon Amic Blanc 2019. 149 kr.

75% Macabeo, 14% Roussane, 7% Viognier, 4% Marssanne. Lagret og modnet på ståltanke. En fyldig lidt krydret hvidvin på en række forskellige druer med hvid fersken, melon og licchi. Flot struktur og en vin der gør sig bedst med mad. Flot struktur og længde. 89

Importør i Danmark er Winefriends