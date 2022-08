Spiritusforbruget stiger men stadig lang vej til forbruget før pandemien

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Den danske bruttoimport af spiritus og likør var i 2021 på 12,9 mio. liter ren alkohol, hvilket er en stigning på 10,2% i forhold til 2020, men stadig en del lavere end før perioden med Corona. Før pandemien var bruttoimporten af spiritus og likør i 2019 15,5 mio. liter ren alkohol. En del af dette eksporteres dog videre til andre lande og med i beregningen er heller ikke spiritus som købes uden for landets grænser.

Whisky er tilbage med den mest foretrukne spiritus efter i 2020 at være overhalet af vodka. Whisky udgør nu 17% mens vodka og gin på de næste pladser har henholdsvis 16 og 14% markedsandel.

Annonce:

Rom ser en stigning fra 2020 på 20% og har nu en markedsandel på 10%. ”Andet” kategorien er stor og her indgår bl.a. alkoholsodavand, shots, akvavit, snaps, bitter, grappa, brandy, arrak, ouzo og calvados. Denne kategori er stort set uændret fra 2020.

Den danske eksport af spiritus og likør udgjorde 3.7 mio. liter ren alkohol i 2021. Dette er en stigning på 500.000 l. fra 2020. Whisky er det som eksporteres mest efterfulgt af likør, rom og gin.

Markedsandelen

Whisky 17%

Vodka 16%

Gin 14%

Rom 10%

Cognac 1,5%

Tequila 1%

Likør 11%

Andet 30%

Kilde: VSOD’s Importstatistik