Store ændringer på vej på sherry-området

De største ændringer i sherry lovgivningen er på vej i over 50 år. Blandt andet er 6 nye pre-phylloxera druer nu godkendt: Beba, Cañocazo, Mantúo Castellano, Mantúo de Pilas, Perruno og Vigiriega. Og det geografiske område er også udvidet væsentligt.

Viñedos de Jerez Superior vil nu blive åbent for alle områder i DO og ikke kun Jerez, El Puerto, Sanlúcar and Trebujena. En ny kategori Fino Viejo er blevet oprettet og her kræves der minimum 7 års modning. En Manzanilla Pasada vil også fremover kræve 7 års modning.

Endvidere vil det ikke være et krav man tilsætter alkohol, hvis man allerede har opnået et vis alkoholniveau på sin sherry. Dette er en rimelig stor nyhed, da ikke alkoholforstærkede vine nu er en del af DO reglerne.

Der forventes flere nyheder senere, blandt andet diskuteres der en åbning for ikke modnet sherry. Men dette er ikke endelig besluttet.