Store frost problemer i europæiske vinmarker

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Kraftig frost i hele Frankrig i denne uge har alvorligt beskadiget knopperne på vinstokkene i vinmarker og vil reducere druehøsten i nogle områder med 90% fortæller avlere og landbrugsorganisationerne.

“Det var som om vinteren kom tilbage her i foråret,” siger Didier Delagrange, hvis familie har lavet vin af druer dyrket på skråningerne af Volnay i Bourgogne i syv generationer.

“Der er sket betydelig skade, men vi har endnu ikke vurderet den fuldt ud,” siger han. Især Chardonnay blev mere påvirket, fordi knopskydningen var længere fremme. Omkring halvdelen af Bourgognes vinstokke er blevet beskadiget, ifølge lokale producenter.

I Chablis mod nord, fortæller vinproducenten Thierry Mothe, at temperaturen faldt til -7°C og 90-95% af den potentielle høst ville gå tabt. “Der vil være meget lidt høst i 2021,” sagde han. “Det var som en vinterfrost, ikke en forårsfrost.”

Man har forsøgt med olielamper, men brugen af disse er dyr og utilstrækkelig til at imødegå den meget alvorlige frost og de fleste vinavlere har råd til kun at beskytte vinstokkene for deres bedste vine. Det vurderes, at der skal benyttes 300 olielamper pr. hektar hvilket koster omkring 20.000 kr. Og da de fleste opererer med adskillige hektarer med vinstokke er dette næsten umuligt økonomisk.

Også i Bordeaux, Loiredalen og i det meste af Rhône er man hårdt ramt af frosten som nogle dage kom tre nætter i træk i løbet af denne uge. Og selv i Toscana er der også problemer.

Frosten kommer efter en række andre problemer med amerikanske toldsatser på vin i forbindelse med en handelskrig med EU og lukning af mange restauranter og barer rundt om i verden i kølvandet på Covid pandemien.

Den franske landbrugsminister Julien Denormandie har erklæret det en landbrugskatastrofe og vil nu mobilisere finansiel støtte til landmændene. CNIV, som repræsenterer vinproducenter, kaldte katastrofen “en af de værste i årtier”.

De sene frost er ikke uden fortilfælde, men mange franske landmænd tilskriver den globale opvarmning for en række af de uregelmæssige vejrmønstre, de har haft i de senere år, herunder tørke og oversvømmelser. Kortere vintre, højere sommertemperaturer og hurtigere modning har blandt andet betydet at druerne høstes nu op til tre uger tidligere end for et par årtier siden.

