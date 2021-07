Store ødelæggelser i Ahr-området i Tyskland

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Den voldsomme nedbør som faldt i juli og efterfølgende oversvømmelser fra floderne Mosel og Rhinen har medført massive ødelæggelser blandt i Ahr-dalen lidt sydvest for Frankfurt. Ahr-dalen er især kendt for en række af Tysklands bedste pinot noir vine og dækker 563 hektar med vin. Flere vinhuse er ramt og blandt det anerkendte hus Weingut Meyer-Näkel har fået ødelagt deres restaurant og vinkældre fuldstændigt. Flere fade og andet udstyr blev fundet flere kilometer væk drevet væk af de massive muddermasser. Men familien har gudskelov ikke mistet menneskeliv. Men det vil givet tage lang tid før man igen ser vinområdet tilbage på sporet.