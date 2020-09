Store stormskader i Valpolicellas vinmarker

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

De voldsomme storme ramte dele af Veneto-regionen i weekenden den 22. august hvor omkring 400 hektar blev ramt af hagl som betød store skader i markerme. Man vurderer, at mellem 70 og 100% af druerne her er ødelagte. Selve epicentret for stormen var over byen Verona og derfor ikke vinområdet, men havde det været bare få kilometer vest for byen havde det været en katastrofe, udtaler Christian Marchesini, formand for Valpolicella vinkonsortiet.

Stormene ramte to af Valpolicellas 19 kommuner: det østlige Verona og San Pietro. Blandt de producenter som er ramt er bl.a. Pasqua Vigneti og Tommasi. Der er dog stadig bekymring for at bølgen med dårligt vejr ikke er forbi. Produktionen i regionen, der er berømt for Amarone vinene, forventes at være 7 til 8% lavere end niveauet sidste år.

