Stortest: Asiatisk whisky

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

V tester ikke mindre end 36 whiskyer fra Asien.

Vi har i dette nummer bestemt os for at se på de mange spændende whiskyer, der laves i Asien.

Jeg har længe vidst, at asiatisk whisky var af høj kvalitet, hvilket smagningen bestemt også viste. Vinder blev Paul John Oloroso single malt whisky men i et tæt felt med Amrut Indian Port Pipe Peated Cask Strength, Paul John Peated Single Malt Whisky C.S. og Ichiro’s Malt MWR. Stilen er på mange måder meget skotsk, og man kan godt fornemme, at det er netop derfra, inspirationen hentes. Priserne er ikke lave, hvilket betyder, at de fleste ikke er billige. Der var dog enkelte gode køb, hvor bedste køb er Paul John Brilliance Single Malt Whisky.



Paul John Oloroso Single Malt Whisky, Indien TESTVINDER

48% | Macy | 639 kr.

Valnødder og sherrynoter i duften. Mørk og intens i smagen med masser af dadel, honning, mørke krydderier og vanilje. Flot fadintegration og lang kompleksitet i smagen. Lang og krydret afslutning. 95

Amrut Indian Port Pipe Peated Cask Strength, Indien 95

62,8% | Juuls Engros | 1985 kr.

Røg og citrus i næsen. Meget intens. Vanilje, masser af røg, peber og varme krydderier i smagen. Alkoholen mærkes men er velintegreret. Flot fadintegration og en meget lang afslutning. Den river men på den gode måde.

Paul John Peated Single Malt Whisky C.S., Indien

55,5% | Macy | 625 kr.

Nelliker, orange og røgnoter i duften. Intens og kompleks med flot dybde. Den høje alkohol er velintegreret. Lang i smagen og en flot dram! 95

Ichiro’s Malt MWR, Japan

46,5% | Juuls | 1275 kr.

Mørke, krydrede noter i duften. Ganske intens i smagen med sveske, julekrydderier og vanilje. Pakket ind af en velintegreret alkohol og sødme. En spændende og yderst vellavet dram. 95

Kamiki Blended Malt Whisky Sakura Wood, Japan

48% | MBWS | 649 kr.

Afsluttet på sakura-træfade. Masser af vanilje og let parfumerede noter i duften. Blød og elegant men med masser af intensitet i smagen. Flot balance, og den høje alkohol gør godt. Lang og vedvarende, krydret afslutning. Spændende dram! 94

Nikka Miyagikyo Single Malt, Japan

45% | Juuls | 685 kr.

Fra Miyagikso destilleriet, som ligger lidt oppe i bjergene. Meget frugtig i udtrykket med orange, let røg og toffeenoter. Tydeligt sherrypræg. Fed tekstur og en lang afslutning. Seriøst flot malt. 94

Kavalan Selection, Taiwan

57,1% | Juuls | 1495 kr.

Mørk med orange- og maltnoter i duften. Ekspressiv i smagen med krydderier, orange og vanilje. Den høje alkohol yderst velintegreret. Mange lag. Lang og kompleks i smagen. 94

Paul John Christmas Edition 2021, Indien

46% | Macy | 555 kr.

Lagret i ex-bourbon-, port- og Madeira-fade. Orangekompot og kokos i duften. Sødmefuld med masser af julekrydderier, appelsin og vanilje i smagen. Flot intensitet og en fin, lang afslutning. 94

Paul John Classic Single Malt Whisky C.S., Indien

55,2% | Macy | 595 kr.

Frugtige noter med vanilje i duften. Intens i smagen, og den høje alkohol fornemmes, omend den er velintegreret. Pæn dybde og en flot, lang og vedvarende smag, 93

Paul John PX Single Malt Whisky, Indien

48% | Macy | 689 kr.

Masser af sherry præg med mokka og mørke krydderier i duften. Flot viskositet og intensitet i smagen. Tørrede frugter, kaffe og julekage. Lang og kompleks smag og længde. 93

Amrut Fusion Single Malt, Indien

Juuls Engros | 50% |499 kr.

Lavet af malt fra både Indien og Skotland. Let røget i duften. Intens i smagen med krydderier, røg, chokolade, anis og vanilje. Lang, varm afslutning. Spændende og vellavet. 93

Ichiro’s Malt & Grain, Japan

46,5% | Juuls | 785 kr.

Blended whisky med elementer fra mange lande. Lys og elegant med masser af maltnoter, citrus, honning og vanilje. Flot længde og en spændende dram med pæn dybde og en fin, lang afslutning. 93

Kura The Whisky, Japan

40% | MBWS | 799 kr.

Sødmefuld vaniljenæse. Blød og venlig i udtrykket. Minder meget om Speyside-stilen med toffee, orange og vaniljenoter i smagen. Flot balance og meget imødekommende. 93

Kamiki Blended Malt Whisky, Japan

48% | MBWS | 499 kr.

Afsluttet på japansk cedertræ. Sødmefuld og krydret næse. Meget fin og elegant med maltnoter, grøn te, vanilje og lyse krydderier. Flot balance og en pæn, lang og blød afslutning. 92



Matsui The Peated, Japan

48% | Juuls | 995 kr.

Hvid peber i duften. En anelse parfumeret, og røgsmagen kommer først efter lidt tid. Lys, frugtig og elegant; men også lidt for parfumeret og sødmefuld. Lang og varm afslutning. 92

Matsui The Kurayoshi Pure malt, Japan

43% | Juuls | 650 kr.

Lys og let frugtig i duften. Citrus, vanilje og småkager dominerer i smagen. Fin og elegant dram med mange lag. Pæn krop og længde. 92

Matsui Sakura Cask, Japan

48% | Juuls | 995 kr.

Som navnet antyder lagret på japanske kirsebærtræfade. Sød, intens duft af vanilje og honning— fortsætter i smagen med lyng, honning, småkage og vanilje. Pæn krop og længde. Savner lidt mere dybde. 92

Nikka Yoichi Single Malt, Japan

45% | Juuls |685 kr.

Fra Nikkas første destilleri på Hokkaido-øen i nord. Let røget i duften. En lys, røget whisky lidt i stil med Islay. Citrus, salt og røg i smagen. Ung og lidt rå men flot balanceret med en meget lang afslutning. 92

Kavalan Destillery Select no. 1, Taiwan

40% | Juuls | 549 kr.

Modnet på bourbon-refill-fade. Blød og rund med masser af frugtige noter i duften. Honningkage, orange og vanilje. Pæn kompleksitet og en rund, lang afslutning. 92

Kavalan Destillery Select no. 2, Taiwan

40% | Juuls | 549 kr.

Mørk med nøddeagtige noter, mørk stenfrugt og vaniljenoter. Blød og rund med masser af karakter. Flot længde og dybde. 92

Paul John Brilliance Single Malt Whisky, Indien BEDSTE KØB

46% | Macy | 395 kr.

Masser af vanilje i duften. Blød, rund og meget intens i smagen med småkager, citrus og vanilje. Ung i udtrykket men balanceret og vellavet. 92

Sadashi Japanese Blended Whisky, Japan

43% | MacY | 475 kr.

Blanding af 50% malt og 50% grain, der har modnet i sherry- og bourbonfade og fået sin afsluttende finish på Mizunara egetræsfade. Mørk med malt og vanilje i duften. Flot og indbydende med masser af maltkarakter, karamel, orangefrugt og vanilje. Tannintørhed fra fadet i afslutningen. 92

Kamiki Blended Malt Whisky Dark Wood Extra Aged, Japan

48% | MBWS | 599 kr.

En del fadpræg i næsen. Cedertræ og mørke krydderier. Meget intens i smagen med en anelse fadtannin. Mørk og krydret med toffeenoter, blomme og vanilje. Lang afslutning. 91

Paul John Edited Hint of Peat Single Malt Whisky, Indien GODT KØB

46% | Macy | 395 kr.

Citrus med let hint af tørv i duften. Sødmefuld med røg, citrus og vanilje i smagen. Flot friskhed med en fin lang afslutning. 91

Matsui Mizunara Cask, Japan

48% | Juuls | 995 kr.

Lagret på japanske egetræsfade. Meget lys og sødmefuld i næse og smag. Toffee, vanilje, citrus, honning og vilde blomsternoter. Sødmen synes jeg er dominerende, men ellers en flot og intens dram. 91

Nikka Coffey Grain Whisky, Japan

45% | Juuls |499 kr.

Grain whisky med sødmefulde noter i duften. Meget sødmefuld i smagen med honning, korn, toffee, anis og vanilje. Olieret i teksturen med en velintegreret alkohol. Lang, krydret afslutning. 91

Kura The Whisky Rum Cask Finish, Japan

40% | MBWS | 849 kr.

Mørke, sødmefulde romnoter i duften. Frugtig i udtrykket, blød og rund med blomme, vanilje og sødmefulde krydderier. Let krydret med en fin, lang afslutning. 91

Hatozaki Pure Malt, Japan GODT KØB

46% | MacY | 429 kr.

Flot og intens næse med varme krydderier og citrusnoter. Flot balance og masser af maltnoter, småkager, orange og vanilje i smagen. Lang afslutning. 91

Nikka Coffey Malt Whisky, Japan

45% | Juuls | 585 kr.

Malt whisky men destilleriet på en coffey kedel, som normalt benyttes til grain whisky. Meget let i stilen med frugtige noter, toffee og vanilje. Olieret tekstur og lang afslutning. Måske lidt en-strenget men flot lavet. 90

Fuyu Blended Japanese Whisky, Japan GODT KØB

40% | Juuls | 389 kr.

Frugtig næse. Fin, let, blød og rund blended. Pæn intensitet i smagen med frugtige noter, krydderier og vanilje. Flot balance og længde. 90

Nikka from the Barrel, Japan GODT KØB

51,4% | Juuls | 389 kr.

Blend af malt og grain whisky. Mørk, sødmefuld med især malt i næsen. Honning, orangetoner og milde krydderier i smagen. Den højere alkohol fornemmes men er velintegreret. Lang, krydret afslutning. 90

Fujimi 7 Blended Japanese Whisky, Japan

40% | Juuls | 399 kr.

Tør, lidt afdæmpet næse. Blød og rund men ikke specielt intens i smagen. Fine orange- og vaniljenoter. Pæn, krydret afslutning. 89

Paul John Bold Peated Single Malt Whisky, Indien

46% | Macy | 395 kr.

Rød peber og lette røgnoter i duften. En anelse parfume med tørv, citrus og røgnoter i smagen. Ikke helt så harmonisk som de øvrige. Virker lidt klodset. 87

Hatozaki Blended Japanese Whisky, Japan

40% | MacY | 289 kr.

Meget lys med let krydrede noter i duften. Rimelig intensitet domineret af krydrede noter, citrus og vanilje. Blød og rund men vandet og kort i afslutningen. 86

Nikka Days, Japan

40% | Juuls | 359 kr.

Diskret i næsen. Meget let og ikke voldsomt meget i smagen. Lette, frugtige noter, krydderier og vanilje. Blød i udtrykket men synes den er alt for neutral og kedelig. 86

Paul John Nirvana Indian Single Malt Whisky, Indien

40% | Macy | 295 kr.

Honning og engelsk frugtkage i duften. Ung, lidt rå med frugtige noter, men også hvor alkoholen står lidt ud. Lidt kort i smagen. 86