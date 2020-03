Stortest: Bourbon

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks whiskymagasin Whisky & Rom og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Når snakken falder på amerikansk whiskey, kan man ikke undgå at runde Kentucky og dermed bourbon whiskey. En whiskey, hvor kravet er, at minimum 51% alkohol er destilleret fra majs; men også andre afgrøder som hvede, rug og byg anvendes. Destillation sker i en pot still, før spiritussen lagres i nye, toastede egetræsfade. Her skal det lagre minimum to år, før det kan kaldes bourbon. Og endelig skal aftapningen være på minimum 40% alkohol. Bourbon har vundet en stor tilhængerskare de senere år, ikke kun i USA men også i Europa. Derfor er det oplagt at tage et kig på, hvor langt man er kommet, og hvor niveauet er.

Niveauet på denne smagning var meget høj. Jeg tror, det vil komme som en overraskelse, at niveauet er så højt for de amerikanske whiskeys. Kun ganske få faldt igennem, omend der selvfølgelig er whiskeyer, der er kræset mere for end andre.

Finalefeltet var stort og tæt men med Elijah Craig 18 års Single Barrel som vinder foran Four Roses Limited Edition 2017 All young 50 Ann. Men der var et stort topfelt. Som bedste køb, som er whiskeyer under 400 kroner, vandt Four Roses Single Barrel foran Buffalo Trace Kentucky Straight Bourbon Whiskey og Jack Daniel’s Single Barrel Select.

Elijah Craig 18 års Single Barrel BEDSTE BOURBON

45% | Interbrands | 2199 kr.

Intense, mørke krydderier i næsen. Fortsætter i smagen med masser af lag og komplekse noter. En seriøs og yderst flot bourbon, hvor man virkelig fornemmer den lange fadlagring. Meget lang og vedvarende afslutning. 97

Four Roses Limited Edition 2017 All young 50 Ann

53,8 % | Pernod Ricard | 1499 kr.

Mørk, dyb næse. Utrolig intens i smagen med sødmefulde krydderier, vanilje, orange, kandiserede frugter og florale noter. Yderst flot og overbevisende bourbon. 97

Michter’s 10 års Single Barrell

47,2% | Sprit & Co | 1250 kr.

Mørk og krydret i næsen. Dyb og intens i smagen med mørke julekrydderier, mahogni, sort peber og vanilje. Masser af fad og dybde. En flot, overbevisende bourbon. 96

E.H. Taylor Small Batch

50% | MacY | 1299 kr.

Let krydret med orangenoter i duften. Meget intens i smagen med masser af krydrede og kandiserede frugt noter. Flot balance og længde. En flot og stor bourbon. 95

George T Stagg JR

66,05% | MacY | 1899 kr.

Cask strength, yderst seriøs bourbon. Intens og mørkt krydret i duften. Mørk toffee, rosiner og vaniljenoter. Meget kraftig men med en kompleksitet med mange lag. Vedvarende, krydret afslutning. 95

Four Roses Small Batch Limited Edition 2018

54,2 % | Pernod Ricard | 999 kr.

Lagret 11 år. Intens i duften med tørrede frugter og toffee. I smagen orange, julekrydderier, æbler og vanilje. Den høje alkohol er velintegreret. Lang, vedvarende eftersmag. Flot og kompleks. 95

Eagle Rare Single Barrel 10 år Kentucky Str. Bourbon

45% | MacY | 449 kr.

Krydderier og tobak i duften. En frisk og elegant bourbon med mange smagsnuancer og en lang eftersmag. Mokka, toffee og mørke, frugtige toner. Mange lag og kompleks i udtrykket. 93

Four Roses Single Barrel BEDSTE KØB

50 % | Pernod Ricard | 379 kr.

Mørke karameltoner i duften. I smagen brunkage, tørrede frugter og vanilje. Sødlig stil men velbalanceret, og den høje alkohol klæder sødmen. Lang afslutning. Flot køb. 93

Koval Single Barrel Bourbon

47% | Juuls | 449 kr. (0,5 l)

Fra Chicago. Lys men krydret næse. Elegant med citrus, lyse krydderier, hvid peber og vanilje i smagen. En vellavet og pæn bourbon med en god længde. 93

Woodford Reserve Double Oaked Kentucky Straight Bourbon

43,2% | Just Drinks | 449 kr.

Mørk og krydret med sødmefulde noter i duften. Intens i smagen med masser af mørke krydderier, kanel, kardemomme og vanilje. Flot balance og en meget lang afslutning. 92

Roughstock Black Label

61,5% | MacY | 889 kr.

Varme krydderier i næsen. Den høje alkohol kommer med det samme, efterfulgt af varme krydrede noter, orangeskal, hvid peber og vanilje. Meget kraftig med en varm, lang afslutning. 92

Woodford Reserve Select American Oak Kentucky Straight Bourbon

45,2% | Just Drinks | 749 kr.

Orangenoter i duften. Elegant med kandiserede frugter, mørke krydderier og vanilje. Tørhed fra fadet fornemmes, og den høje alkohol slår også igennem. Krydret, lang afslutning. En anelse for tør. 91

Michter’s Small Batch Original Sour Mash Whiskey

43% | Sprit & Co | 599 kr.

Let urtet i duften. Rund og blød med krydrede noter, kakaopulver, toffee. Let men lang afslutning. 91

Hudson Manhattan Rye

46% | Hans Just | 475 kr. (0,35 cl)

Intens duft af korn. En sødlig smag af honningkage, kanel og vanilje. Ganske blød og behagelig rye whiskey. Lang og vedvarende, tør eftersmag. 91

Buffalo Trace Kentucky Straight Bourbon Whiskey

40% | MacY | 339 kr.

Tør og frugtig duft. Elegant og blid bourbon med orange, honning, sødmefulde krydderier og vanilje i smagen. Lang eftersmag. 91

Larceny Kentucky Straight Bourbon

46% | Interbrands | 450 kr.

Orangenoter i næsen. Sødmefuld, krydret i smagen med honning, bagte krydderier og vanilje. Pæn dybde og længde. Spændende bourbon. 91

Roughstock Bourbon

45% | MacY | 599 kr.

Mørk og krydret næse. Sødmefuld i smagen med majs, orange, toffee og vanilje. Pænt balanceret med en pæn, lang og krydret afslutning. 91

Hudson Baby Bourbon

46 % | Hans Just | 475 kr. (0,35 cl)

Fra New York. Orangetoner i duften. Kraftfuld med tørrede frugter, julekage og vanilje i smagen. Flot balanceret. Alkoholen velintegreret. Lang, vedvarende men lidt tør eftersmag. 90

1792 Small Batch

47% | MacY | 429 kr.

Mørke, sødmefulde toner i duften. Majs, toffee, bagte krydderier og vaniljenoter i smagen. Sødmefuld med en pæn dybde og længde. 90

Jack Daniel’s Single Barrel Select Tennessee Whiskey Barrel 18-7187

45% | Just Drinks | 399 kr.

Mørk i farven med varme, krydrede noter i duften. I smagen bitre toner, karamel, lakrids, peber og vanilje. Fadtanniner fornemmes. Pænt balanceret og med en krydret afslutning. Ganske pæn og elegant. 90

Michter’s Small Batch Kentucky Straight Bourbon

45,7% | Sprit & Co | 599 kr.

Mørke, krydrede noter i duften. Velbalanceret med masser af krydderier, brun farin og syltede bær i smagen. Flot, lang afslutning. 90

Jefferson’s Reserve

45,1% | Sprit & Co | 599 kr.

Orangenoter i duften. Meget sødmefuld i smagen med honning, majs, bagte krydderier og vanilje. Pæn balance men lidt kort i afslutningen. 90

Jefferson’s Ocean Aged on Sea

45% | Sprit & Co | 1200 kr.

Bourbon, som er sejlet verden rundt adskillige gange, mens den modner. Let krydret i næsen. Elegant med let krydrede noter i smagen, citrus, florale noter og vanilje. En anelse tørhed og lidt kort i afslutningen. 90

Four Roses Small Batch

45% | Pernod Ricard | 270 kr.

Bløde vaniljetoner i duften. I smagen kaffe, akaciehonning, orangeskal og vanilje. Flot balance og ganske rig. Varm, lidt brændende afslutning. 89

Jefferson’s Very Small Batch

41,2% | Sprit & Co | 399 kr.

Let krydret i næsen. Frugtig i udtrykket med orange, nødder, majs og vanilje. Simpel men imødekommende. Mellemlang afslutning. 89

Elijah Craig Small Batch

47% | Interbrands | 350 kr.

Krydret og let bitter næse. Tør i udtrykket med tanniner, mørke krydderier, frugtige noter og vanilje. Alkoholen lidt brændende. Krydret afslutning. 89

W.L. Weller Special Reserve

45% | MacY | 359 kr.

Citrus og let krydrede noter i duften. Frugtig i udtrykket med varme krydderier og vanilje. Pæn og imødekommende med en krydret afslutning. 89

Evan Williams Single Barrel Vintage Bourbon

46,3% | Interbrands | 350 kr.

En kompleks næse, og man fornemmer den længere lagring med vanilje, toast, karamel, tobak og let frugtige toner. Savner lidt i koncentrationen i afslutningen. Pæn afslutning. 89

Woodford Reserve Kentucky Straight Bourbon

43,2% | Just Drinks | 350 kr.

Meget intens i duften. Appelsin, vanilje, smør og lette krydderier i smagen. Flot balanceret med lang eftersmag. En flot bourbon til prisen. 89

Hudson Four Grain Bourbon

46% | Hans Just | 475 kr. (0,35 cl)

Kaffebønner i duften. Umiddelbar sødme med tørrede frugter, krydderier, kanel og vanilje i smagen. Vellavet men savner mere dybde. Krydret afslutning. 89

Bulleit Rye

45 % | Diageo | 299 kr.

I duften rugbrød og citrus og i smagen brød, kanel, røde æbler og vaniljenoter. Alkoholen mere dominerende; men en spændende og vellavet rye whiskey med en anelse sødme i afslutningen. 89

Woodford Reserve Kentucky Straight Rye Whisky

45,2% | Just Drinks | 399 kr.

Sødmefuld i duften. Frugtig i smagen og meget krydret med korn, orange og krydderier. Pænt balanceret alkohol. Let bitre noter i afslutningen. 89

Evan Williams Kentucky Straight

43% | Interbrands | 200 kr.

Karamel i duften. Honning, krydderier, orangeskal i smagen. Alkoholen bider noget. Simpel men fyldig eftersmag. 88

Gentleman Jack

40% | Just Drinks | 250 kr.

Orange i duften. I smagen småkager, vanilje og orangeskal. Blød og rund i smagen. Lang og blød eftersmag. God begynderbourbon med pæn dybde. 88

Jack Daniel’s Old No.7 Tennessee Whiskey

40% | Just Drinks | 200 kr.

Måske klassikeren over alle. Nøddetoner i duften. Honning, mandler, tørrede frugter og vanilje i smagen. Ikke voldsomt kompleks men fungerer på sin egen præmis. Pæn, lang afslutning. 88

Bulleit Bourbon

45 % | Diageo | 165 kr.

Cola og karamel i duften. Frugtig i smagen med krydderier og vanilje. Lidt vandig i afslutningen. Til prisen ganske hæderlig. Mest en cocktailbourbon. 87

American Gun Fighter Rye

50% | MacY | 449 kr.

Mørk med et rødt skær i farven. Frugtig i næsen med svesker, honning, bagte krydderier og vanilje i smagen. Sødmen lidt for overvældende. 88

Wild Turkey 101 Bourbon.

50,5% | 249 kr.

Lidt diskret i næsen. I smagen sødmefuld med majsnoter, orange og vanilje. Simpel og meget ligefrem med en krydret afslutning. 87

McAfee's Benchmark Old no. 8 Brand

40% | MacY | 199 kr.

Majs, nødder og honning i duften. I smagen appelsin, korn og let sødme. Simpel og vandig i afslutningen. Kort afslutning. 86

Heaven Hill Old Style

40% | Interbrands | 149 kr.

Diskret i duften. Honning og orange toner i smagen men også meget vandig. God for begyndere og til cocktails. 85

Wild Turkey Bourbon

40,5% | 279 kr.

Lette orangenoter i duften. Let i udtrykket og en anelse vandet. Krydderier, orange, majs og vaniljenoter. Meget simpel med en kort afslutning. 85

Four Roses Bourbon

40 % | Pernod Ricard | 169 kr.

Honning i duften. Let røget, bitre toner i smagen med æbler og vanilje. Rimeligt sød og simpel med en lidt vandet eftersmag. 84

