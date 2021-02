Stortest: Irske whiskeys

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Irland er sammen med Skotland et af de to store whiskylande. At Irland så kun har ganske få destillerier mod Skotlands over 100, kan stadig virke lidt underligt. Irsk whiskey er især kendt for at bruge umaltet byg, som ofte giver deres whiskeyer et udtryk af hørfrø og olie, hvilket giver det et helt specielt og spændende præg. Endvidere er det tradition at tripledestillere på den grønne ø. Ofte er whiskeyerne mere charmerende og ligetil. Måske vil kritikere sige, at de ikke er nær så komplekse som de skotske. Men som testen viser, er der nu mange ganske komplekse whiskeyer fra den grønne ø.

smagning var generelt meget høj. Ingen faldt virkeligt igennem, omend der selvfølgelig er whiskeyer, der er kræset mere for end andre. Et par af basis whiskeyerne fra de store mærker er dog mest lavet til f.eks. Irish coffee end at nyde alene.

Der var en håndfuld, som bejlede til vinder af testen, og i sidste ende var det Teeling Single Malt 30 års, som vandt foran en anden, Midleton Barry Crocket. Men også Midleton Very Rare 2017 Batch, Teeling Renaissance Single Malt 18 års og Egans Irish Whiskey Single Malt Legacy Reserve II 16 års var tæt på. Alle meget dyre whiskeyer, hvor Redbreast 15 års og Drumshanbo Single Pot Still bør nævnes som virkelig gode whiskeyer til prisen.

Som bedste køb (for whiskeyer under 300 kroner) vandt Writers Tears Double Oak foran Tullamore D.E.W. 12 års. Men det var tæt også med de to fra Bushmill, som til prisen også er særdeles gode køb.

Teeling Single Malt 30 års BEDSTE IRSKE WHISKY

46% | Juuls | 14.950 kr.

Yderst elegant, flot næse med syltede frugter. Elegancen går igen i smagen med grillede noter, tørret abrikos, julekrydderier og vanilje. Blød og rund med en lang, sødmefuld afslutning. 96

Midleton Barry Crocket Legacy

46% | Pernod Ricard | 1.599 kr.

Lagret på bourbonfade og nye amerikanske egetræsfade og siden blended. Dyb og krydret i duften. Krydret i smagen med en fin balance og blødhed. Yderst lang eftersmag. En flot og kompleks whiskey, som bare bliver hængende. 95

Teeling Renaissance Single Malt 18 års

46% | Juuls | 1.285 kr.

Afsluttet på madeirafade. Mørk med en flot og kompleks næse med kanel og æbler. Intens i smagen med kirsebærnoter, æbler, hvid peber, varme krydderier og vanilje. Mange lag og en meget lang, vedvarende afslutning. 94

Midleton Very Rare 2017 Batch

40% | Pernod Ricard | 1.299 kr.

Mørke orangetoner i næsen. Meget intens i smagen. En cremet og yderst fyldig smag af honning, orangeskal, krydderier, tørrede abrikoser og vanilje. Lang eftersmag, hvor flere lag fornemmes. Let sødlig afslutning. 94

Egans Irish Whiskey Single Malt Legacy Reserve II 16 års

46% | Kjær Company | 1.599 kr.

Intens i duften med varme krydderier og vanilje. Rund og blød med en pæn dybde og kompleksitet. Frugtige noter, krydderier og vanilje i smagen. Lang afslutning. 94

Tullamore D.E.W. 18 års Single Malt

41,3% | Hans Just | 839 kr.

Modnet på bourbonfade og afsluttet på portvins-, oloroso- og madeirafade. Blød og venlig med en pæn dybde. Masser af frugtige noter, vanilje og varme krydderier. Flot dybde og længde. 94

Redbreast 15 års

46% | Pernod Ricard | 669 kr.

Flot koncentration. Rund og blød med masser af toffee, hvid chokolade, majs og vaniljenoter i smagen. Rund og kompleks med en lang afslutning. 93

Writers Tears Cask Strength

53 % | Interbrands | 999 kr.

Blanding af lagret single malt og ældre “pot still whiskey”. En gylden farve med en frugtig tone i duften. I smagen sødlige toner af lyng, honning, krydderier, kandiserede frugter og vanilje. Alkoholen fornemmes klart men er yderst velintegreret. Lang og noget sødlig eftersmag. 93

Drumshanbo Single Pot Still

43% | Juuls | 499 kr.

Modnet på bourbon- og olorosofade. Lys med citrusnoter i duften. Sødmefuld i smagen med masser af vanilje, småkager, æblepie og krydderier. Flot balanceret med en lang afslutning. 92

Jameson 18 års

40% | Pernod Ricard | 869 kr.

Krydret, let røget duft. En yderst fyldig og kompleks whiskey med orange, vanilje, kaffe, krydderier og et frugtigt eftertryk i smagen. Cremet tekstur med en lang afslutning. 92

Bushmills 21 års

40 % | 1749 kr.

Primært lagret på bourbon- og sherryfade og afsluttet to år på madeirafade. Intenst fadpræg i både duft og smag. Blød og mild i smagen med masser af frugtige noter, vanilje og krydderier. Lang, vedvarende afslutning. 92

Tullamore D.E.W. 15 år Trilogy Small Batch

40% | Hans Just | 469 kr.

Lagret på oloroso-, sherry- og bourbonfade. Afsluttet på romfade. Let røget i duften. Krydret i smagen med masser af intensitet. Velbalanceret og flot dram med en lang, krydret og sødmefuld afslutning. 92

Redbreast 12 års

40% | Pernod Ricard | 429 kr.

Tripledestilleret pot still whiskey lagret 12 år. Blød, frugtig duft af orange, lyng og majs. Cremet og yderst elegant, kompleks whiskey med lyng, krydderier og en frugtig tone. Lang, blød finish. 91

Egans Irish Whiskey Fortitude

46% | Kjær Company | 499 kr.

Lagret i PX sherryfade. Intenst frugtig i duften. Tørrede frugter, peber, honning og vanilje i smagen. En spændende, rund og imødekommende dram. Flot, lang afslutning. 91

Teeling Irish Whiskey Pot Still

46% | Juuls | 549 kr.

Lavet på både maltet og umaltet byg. Flot elegant og intens næse med især ristede mandler. I smagen abrikos, honning, hvid peber og vaniljenoter. Pæn dybde og længde. 91

Tullamore D.E.W. 14 år Single Malt

41,3% | Hans Just | 479 kr.

Orange og toffee i duften. Blød og rund med mørke, krydrede noter i smagen med malt og vanilje. Flot balanceret med en pæn, krydret afslutning. 91

Bushmills 16 års

40 % | Strandgården | 719 kr.

Intense krydrede noter i duften. Sødmefuld i smagen med majs, honning, toffee, vanilje og masser af krydderier. Pæn dybde og en rund, blød dram med en lang afslutning. 90

Writers Tears Double Oak BEDSTE KØB

46% | Interbrands | 419 kr.

Toffeenoter i duften. Pæn intensitet i smagen med masser af småkage, vanilje, krydderier og bagte æbler. Lang, krydret finish. Spændende dram. 90

Egans Irish Whiskey Single Malt 10 års

47% | Kjær Company | 699 kr.

Citrus og vanilje i duften. Rund og blød i smagen med småkager, honning, krydderier og vanilje. Pænt balanceret med en pæn, krydret afslutning. 90

Tullamore D.E.W. 12 års

40% | Hans Just | 369 kr.

Gylden farve med en duft af orangeskal, krydderier og vanilje. Fortsætter i smagen med lyng, kandiserede frugter, honning og vanilje. Cremet tekstur og en pæn, lang, let og sødlig eftersmag. 89

Bushmills Black Bush

40% | Strandgården | 399 kr.

Større andel af malt whiskey i denne, som er lagret i oloroso sherryfade. Mørk, gylden farve med en mørk, krydret duft. I smagen masser af krydderier, kaffe, mokka, karamel, blomster og vanilje. Alkoholen fornemmes men pakkes pænt ind af fadet. Lang, let sødlig eftersmag. 89

Writers Tears Red Head

46% | Interbrands | 349 kr.

Modnet på sherryfade. Fyldig i næsen med intense krydrede noter, som fortsætter i smagen med orange og vanilje. Ganske flot og fuldendt dram med en krydret afslutning. 89

The Irishman Small Batch Single Malt

40% | Interbrands | 399 kr.

I duften orangenoter, som fortsætter i smagen med majs, honning, mandler, blomster og vanilje. Pæn, lang og krydret eftersmag. Velbalanceret. Lang, pæn eftersmag. 89

Teeling Single Malt

46% | Juuls | Pris 449 kr.

Intens i duften med malt og orangetoner. Forholdsvist ung malt i smagen med lidt rå toner, malt, orange, krydderier og lette vaniljetoner. Lidt bidende men pæn lang eftersmag. 89

Teeling Irish Whiskey Single Grain

46% | Juuls | 389 kr.

Lavet på majs og afsluttet på rødvinsvinfade. Sødmefuld næse med krydrede noter. Pæn balance og intensitet med sødmefulde noter, vanilje, abrikos og varme krydderier. Pæn, lang afslutning. 89

The Dubliners Irish Whiskey 10 års

42% | Strandgaarden | 419 kr.

Sødmefuld næse med majsnoter. Let krydret med toffee, orange og vanilje i smagen. Pæn men ikke voldsomt dyb. Krydret afslutning. 89

Teeling Irish Whiskey Plantation Rum Finish

46% | Juuls | 399 kr.

Afsluttet på romfade. Mørk og krydret i næsen. Intens i smagen med maltede og frugtige noter, mørke krydderier og vanilje. Velbalanceret med en let tør afslutning. 89

Bushmills 10 års GODT KØB

40% | Strandgården | 289 kr.

Lagret hovedsageligt på bourbonfade. I duften er det frugt og en krydret aroma, der møder en. I smagen orangeskal, honning, nødder og vanilje. Yderst velbalanceret med en cremet tekstur og med en lang, sødlig eftersmag. 89

The Irishman 12 års

43% | Interbrands | 549 kr.

Krydrede toner i duften. Orangeskal, frugt, honning og vanilje i smagen. En vellavet whiskey med mellemlang men også lidt tør afslutning. 89

Jameson Black Barrel

40% | Pernod Ricard |299 kr.

Mere mørk og krydret i udtrykket. Malt, korn, majs og vanilje i smagen. Vellavet med en fyldig smag og pæn længde. 88

Jameson Crested

40% | Pernod Ricard |299 kr.

I næsen sherry og orangenoter. En blød og cremet dram med appelsin, chokolade og vanilje i smagen. Mellemlang eftersmag. 88

Writers Tears Copper Pot

40% | Interbrands | 295 kr.

Let krydret næse. Blød og venlig i udtrykket med maltede noter, toffee og vanilje. Pæn længde. 88

The Dead Rabbit Irish Whiskey

44% | Strandgaarden | 349 kr.

Frugtige noter i duften. Pæn intensitet med honning, stenfrugt og vanilje. Pænt balanceret med en krydret afslutning. 88

Teeling Stout Cask

46% | Juuls | 399 kr.

Lette citrus- og vaniljenoter i næsen. Meget blød og mild i udtrykket med frugtige noter i smagen. Let krydret afslutning. Savner lidt karakter. 88

Bushmills 1608

40% | Strandgården | 169 kr.

Som de fleste irske whiskeys er den tripledestilleret og med en andel irsk grain whiskey. Lyst gylden farve med en let krydret duft. En krydret, let sødlig smag af lyng, karamel, krydderier og vanilje. Cremet tekstur med en pæn, mellemlang og sødlig eftersmag. 87

Egans Irish Whiskey Single Malt Vintage Grain

46% | Kjær Company | 399 kr.

Lys, let krydret i næsen. Sødmefuld i smagen med toffee, småkager, fersken og vanilje. Pænt balanceret omend lidt simpel i udtrykket. 87

The Irishman Founders Reserve Small Batch

40% | Interbrands | 369 kr.

70% single malt og 30% single pot still. En lys whiskey med lette krydderier i duften. I smagen fornemmes citrus, malt, æbler, blomster og vanilje. Lidt spinkel i smagen med en let, sødlig eftersmag. 87

Tullamore D.E.W. Caribbean Rum Cask Finnish

43% | Hans Just | 249 kr.

Mørke, krydrede noter i duften. Let sødmefuld i smagen med mørke krydderier, farin, vanilje og orange noter. Pæn balance omend lidt simpel. 87

Teeling Irish Whiskey Small Batch

46% | Juuls | 299 kr.

Krydrede orangenoter i duften. Noget simpel i smagen med let frugtige noter, krydderier og vanilje. Savner dybden. Pæn længde. 87

Tullamore D.E.W.

40% | Hans Just | 175 kr.

En lys whiskey med en forholdsvist lav intensitet i duften. Cremet, let whiskey med orangeskal, krydderier og vanilje. En ligefrem og ikke specielt kompleks whiskey med en let bitter og sødlig tone. 83

The Dubliners Irish Whiskey

40% | Strandgaarden | 149 kr.

Diskret i næsen. Vandig og har i virkeligheden ikke meget at byde på. Lette maltede noter, krydderier og et strejf vanilje. Kort afslutning. Meget jævn! 82

Jameson

40% | Pernod Ricard | Pris 180 kr.

Basis whiskeyen fra Jameson. Noget sprittet i duften med en lidt stikkende, krydret tone. Let bitter parfumeret i smagen med citrus, honning og lette krydderier. Ikke specielt dyb. Lidt vandig, kort i eftersmagen. 82

