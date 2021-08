Stortest: Skotsk blended whisky

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Skotsk whisky har aldrig haft det bedre: En massiv interesse og et stigende salg, især i østen, har betydet øget opmærksomhed og investeringslyst i de skotske destillerier. Det er stadig blended whisky, som dominerer og udgør over 90% af al skotsk whisky. Så det kan godt være, at single malt vækster, og de seneste 10 år er vokset med ikke mindre end 190%, men det er stadig en “lillebror”.

Når man diskuterer whisky med whisky-interesserede, er det stort set kun single malt, der snakkes om. Blended whisky lider måske stadig under, at en stor del af den sælges i supermarkeder til lave priser, at den ofte benyttes i cocktails, og at det er store, multinationale brands drevet især af marketing, der dominerer. Men vigtigst af alt har den måske ikke den samme historie og dermed samhørighed med forbrugeren som en single malt, der i højere grad kan arbejde med destilleriets historie, kedlerne, lagringen osv.

På den anden side virker det, som om pendulet er ved at svinge en smule, og interessen for blended whisky er steget, også blandt whisky fanatikere. Måske er nøglen netop muligheden for at arbejde med de forskellige smagsindtryk og derfor optimere whiskyen i forhold til det udtryk, som en master blender ønsker at give med det endelige, færdige produkt. I stedet for destilleriets historie og stil bliver det mere historien om master blenderen og de redskaber, han kan arbejde med for at skabe en helt speciel whisky i fuldstændig harmoni. Ikke mindre end 51 whiskyer deltog i vores store test, og den viste i hvert fald, at blended whisky bestemt ikke behøver stå i skyggen af single malt.

Niveauet på denne smagning var generelt meget højt. Kun meget få faldt lidt igennem, og bundniveauet var generelt pænt. Der var to, som bejlede til vinder af testen, og i sidste ende var det Compass Box Hedonism Felicites, som vandt. I øvrigt et eksempel på, at det både er de større mærker og de mindre, som kan udmærke sig i toppen. Som bedste køb vandt Chivas Regal 12 års, men der var mange stærke bud omkring de 300 kroner.

Alle priser er enten oplyst af importøren eller fundet gennem ledende forhandlere. Der hvor udsalgssted ikke er nævnt, betyder det, at den pågældende whisky typisk kan købes gennem vin- og spiritusforhandlere over det meste af landet.

Compass Box Hedonism Felicites Blended Grain Scotch Whisky BEDSTE WHISKY

Juuls | 53% | 1695 kr.

Special blend lavet da Compass Box blev 20 år. Meget sødmefuld krydret næse. Masser af lag og komplekse noter og man fornemmer der er alder bag de fade som her er brugt. Kokos, flødekaramel, kardemomme og vanilje i smagen. Meget lang vedvarende afslutning. Den høje alkohol gør det godt. 96

Johnnie Walker Blue Label

Diageo | 40% | 1.149 kr.

Elegant i næsen med toffee, appelsinskal og krydderier. En olieret og yderst flot tekstur med masser af kompleksitet og mange lag i smagen. Dette er en fremragende blended whisky. 96

Compass Box Peat Monster Arcana Blended Malt Scotch Whisky

Juuls | 46% | 799 kr.

Talisker (72,9%) samt Ardbeg og Miltonduff malt whisky. Elegant røgfuld næse. Sødmefuld med honning, røg, bivoks og vanilje i smagen. Meget elegant og fin i smagen med en flot lang afslutning. 94

Compass Box Hedonism Blended Grain Scotch Whisky

Juuls | 43% | 749 kr.

Blended grain whiskies fra Cameron Bridge, Carsebridge og Cambus. Kompleks i næsen med orange- og vaniljetoner. I smagen småkager, orangeskal, lette krydderier og vanilje. Blød og forførende i udtrykket. Lang afslutning. 93

Compass Box Peat Monster Blended Malt Scotch Whisky

Juuls | 46% | 489 kr.

Lys med masser af røg i næsen. Fyldig og sødmefuld med masser af røg, tang, salt, honning og vanilje i smagen. Yderst flot balance og en meget lang afslutning. 93

Antiquary 21 år The Very Rare Old Blend

MacY | 43% | 849 kr.

Består af en stor del af Tomatins malt whisky. Tæt krydret i næsen. Mange nuancer i smagen med orange, varme krydderier, honning, nelliker og vanilje. En yderst elegant og flot dram med en lang finish. 93

North Star Sirius Blended Malt 31 år

Sprit & Co | 43,1% | 1.199 kr.

Citrus og orangenoter i næsen. Flot dybde med masser af toffee, orange, malt og vaniljenoter. Velbalanceret. Mange lag og en flot finish. 93

Compass Box Spice Tree Blended Malt Scotch Whisky

Juuls | 46% | 499 kr.

Highland malt med afslutning i amerikanske fade med ender lavet af stærkt ristet ny fransk eg. Intense vaniljenoter i duften. Koncentreret med masser af malt, toffee, orange og ikke mindst vanilje i smagen. Flot struktur og en spændende dram. 92

Compass Box The Magic Cask Blended Malt Scotch Whisky

Juuls | 43% | 1685 kr.

Ung Speyside malt kun fire år gammel men tre år på nyt oloroso sherryfad. Sødmefuld krydret næse. Masser af rosin, honning, småkage og vanilje i smagen. Man fornemmer den er ung men meget balanceret. Flot, lang afslutning. 92

North Star Vega 2000 Blended Malt 31 år

Sprit & Co | 43,9% | 725 kr.

Fyldig tæt næse med intense vaniljenoter. Sødmefuld med citrus, orange, toffee og vanilje i smagen. Alkoholen velbalanceret. Flot, lang afslutning. 92

Ballantine’s 17 års

Pernod Ricard | 40% | 599 kr.

Elegant, krydret næse. En kompleks whisky med honning, orangeskal, lyng og vanilje. Blød og rund med en lang, krydret afslutning. 91

Ben Nevis Luxus Blend 12 års whisky GODT KØB

MacY | 40% | 339 kr.

Orange og vanilje toner i duften. Fyldig med orange, røg, malttoner og toast i smagen. Pæn, lang finish. Virkelig flot især til prisen. 91

Chivas Regal 12 års BEDSTE KØB

Pernod Ricard | 40% | 179 kr.

Flot intens næse med let nøddepræg. I smagen orange, toffee, peber og vanilje. Rund og mild med en pæn intensitet. Virkelig velbalanceret. Pæn elegant lang eftersmag. Væsentlig bedre end tidligere. 91

Twilight 10 års GODT KØB

Holte Vinlager | 40% | 299 kr.

Flot intens næse med masser af citrus. Yderst elegant med fin smag af småkager, orange, hvid peber og vanilje. Rund og mild med en pæn intensitet. Virkelig velbalanceret. Pæn elegant eftersmag. 91

Glasshouse Whisky GODT KØB

Pineapple Spirits | 46% | 299 kr.

Parfumeret og krydret i næsen. Masser af toffee og vanilje i smagen. Velbalanceret og drevet af malt og toastede fadnoter. Den høje alkohol gør det godt. Krydret lang og varm afslutning. 90

Johnnie Walker Black Label 12 års GODT KØB

Diageo | 40% | 299 kr.

Intens i duften af toffee og vanilje. I smagen malt, kaffe, chokolade og vanilje. En fyldig, rund dram med en lang, krydret finish. 90

Monkey Shoulder Batch 27 Blended Malt Scotch Whisky GODT KØB

Hans Just | 40% | 299 kr.

Blend af tre Speyside malt whiskyer. Rund og blød whisky med pæn intensitet. Orange, toffee, krydderier og vanilje i smagen. Fyldig med en lang, krydret afslutning. 90

Compass Box Oak Cross Blended Malt Scotch Whisky

Juuls | 43% | 449 kr.

Malt whisky fra Clynelish, Dailuaine og Teaninich lagret på bourbon og afsluttet på fade med ender lavet af stærkt ristet ny fransk eg. Massiv toast i næsen. Fyldig og sødmefuld med honning, æblepie, kanel og vaniljenoter. Spændende og anderledes blend men fadet er lige på kanten. 90

Compass Box The Spaniard Blended Malt Scotch Whisky

Juuls | 43% | 499 kr.

Fra Deanston, Glen Elgin, Teaninich, Clynelish og Dailuaine lagret på mange forskellige typer fade. Frugtig i næsen. Blød og rund med orange, toffee og vaniljenoter i smagen. Pæn balance og lang krydret afslutning. 90

Chivas Regal 18 års

Pernod Ricard | 40% | 519 kr.

Toffee og orange i duften. Fyldig med en flot intensitet og balance. Toffee, lyng, toast og frugtige toner. Let sødlig finish. 90

Antiquary 12 års The very Rare Old Blend GODT KØB

MacY | 40% | 275 kr.

Sødmefulde vaniljenoter i duften. Pæn struktur og ganske fyldig med toffee, honning og vanilje i smagen. Flot udtryk med en krydret afslutning. 90

Flatöse Blended Scotch GODT KØB

MacY | 43% | 299 kr.

Primært med malt whisky fra Islay. Sødmefulde med malt noter i næsen. Flot struktur, fyldig med røg, krydderier, hvid peber og vanilje. Flot lang krydret afslutning. 90

Flatöse Blended Scotch Rum Finish

MacY | 43% | 349 kr.

Varmt krydret med sødmefulde noter i duften. Anelse sprittet med røg, svesker, bagte krydderier og vanilje. Pæn lang afslutning. 89

Ballantine’s 12 års

Pernod Ricard. | 40% | 349 kr.

Citrus og krydderier i duften. Fyldig dram med nødder, frugt og masser af krydderier i smagen. Lang, krydret afslutning. 89

Johnnie Walker Green Label 15

Diageo | 40% | 429 kr.

Bløde, blomstrede toner i duften. Mere skarp i smagen med orange, toffee, banan og vanilje. Lang, krydret finish. 89

Johnnie Walker Gold Label Reserve

Diageo | 40% | 499 kr.

Orange og blomstrede toner i næsen. Blid og rund i smagen med mokkabønner, toffee, banan og vanilje. Yderst klassisk med en lang krydret finish. Savner måske lidt mere kant. 89

Johnnie Walker Double Black

Diageo | 40% | 299 kr.

Mørk i farven med nøddetoner i duften. Krydret i smagen med toffee, kaffebønner, hvid peber og vanilje. Lidt røg i eftersmagen. Lang, krydret finish. 89

Douglas Laing Clan Denny Islay Blended Malt

40% | 369 kr.

Let røget næse. Sødmefuld i smagen med tørv, røg, malt og vaniljenoter. Forholdsvist blød og imødekommende med en rund afslutning. 89

Big Peat Islay Blended Malt

46% | Conaxess | 499 kr.

Intense røgtoner i duften. En spinkel og meget røget whisky, med tjære, røg, boldværk og vanilje i smagen. Lang, meget vedvarende eftersmag. 89

Loch Lomond Signature Blended Scotch Whisky

Juuls | 40% | 189 kr.

Orange og citrus toner i duften. Pæn koncentration, malt, mocca, krydderier og vanilje i smagen. Velbalanceret med en lang krydret eftersmag. 89

Clan Denny Islay Blended

Sprit & Co | 40% | 329 kr.

Intense røgnoter i duften. Forholdsvis mild med citrus, røg og vaniljenoter i smagen. Ung men har en pæn kant og længde. 89

Antiquary Blended Scotch Whisky

MacY | 40% | 209 kr.

Citrus i duften. Let men fyldig i smagen med orange, krydderier og vanilje. Frugtig finish. 88

Highland Special Reserve Blended Scotch

Skjold Burne | 40% | 110 kr.

Karamel og orangenoter i næsen. En rund og blød dram med masser af småkage, varme krydderier og vanilje i smagen. Simpel men vellavet. Fornuftig whisky til en flot pris. 88

Loch Lomond Blended Scotch Whisky

Juuls | 40% | 169 kr.

Orangenoter i duften. Fyldig dram med en pæn intensitet af toffee, orange og vanilje. Sødmefuld og krydret med med en pæn afslutning. Ganske fornuftig dram til prisen. 88

Ben Nevis Blue Label.

MacY | 40% | 229 kr.

Masser af vanilje i duften. Fyldig og i smagen frugtig med honning, toffee og vanilje. Pæn afslutning dog anelse vandig. 88

McGibbon’s Gold Ribbon 8 års

Sprit & Co | 40% | 219 kr.

Varm krydret næse. Rund, mild og blød med toffee, honning og vaniljenoter. Ikke specielt dyb men fungerer pænt. Krydret afslutning. 88

McGibbon’s Red Ribbon

Sprit & Co | 40% | 179 kr.

Let røget krydret næse. Ikke voldsom fyldig, rund og blød med sødmefulde krydderier, honning og vanilje i smagen. Ikke voldsom lang i smagen. 87

Islay Mist The Original

40% | 169 kr.

Let røg i næsen. Blød og rund med maltnoter, røg og vanilje. Simpel i udtrykket og ikke meget dybde. Men fint balanceret. 87

Clansman Highland Blended Scotch Whisky

Juuls | 40% | 149 kr.

Citrus i duften. Simpel og meget ligefrem med småkager, vanilje og sødmefulde krydderier. Pæn intensitet og en rimelig krydret afslutning. 87

Ben Nevis Supreme Selection

MacY | 40% | 199 kr.

Maltede noter i duften. En anelse sprittet i smagen med malt, honning, orange og vaniljenoter. Simpel men fungerer pænt. Krydret afslutning. 87

Whyte & Mackay Special

Interbrands | 40% | 179 kr.

Anelse diskret i duften med orange og let røg. Fyldig i smagen med orange, honning og krydderier. Rund og blød med en krydret men også lidt bitter finish. 87

Langs Blended Scotch

Skjold Burne | 40% | 100 kr.

Blended skotsk whisky. En yderst flot duft med orangeskal noter. Rund og ganske behageligt blend med sandkage, vanilje, citrus og korn i smagen. Fyldig og yderst rund. 87

Ballantine’s Finest

Pernod Ricard | 40% | 170 kr.

Krydret i duften og i smagen tørrede frugter, orange, krydderier og vanilje. Pænt balanceret og med mellemlang afslutning. 87

Grant’s Triple Wood

Hans Just | 40% | 120 kr.

Malttoner i duften. En simpel men velfungerende whisky med malt, citrus og vaniljetoner. En anelse vandet i eftersmagen og en mellemlang eftersmag. 86

Ben Nevis Special Reserve.

MacY | 40% | 199 kr.

Let krydret næse. Meget ligefrem, anelse sprittet dog med toffee, orange og vaniljenoter i smagen. Ung i udtrykket og lidt kort i smagen. 86

Lauders Queen Mary

40% | 149 kr.

Toffeenoter i næsen. Noget vandet i smagen med lette orange, toffee og vaniljenoter. Blød og rund, imødekommende, men ikke meget at byde på i dybden. 86

King of Scots Rare Old Blended Scotch Whisky

Skjold Burne | 40% | 110 kr.

Vanilje og krydderier i næsen. Meget simpel med lette krydderier, toffee og vanilje. Mellemlang, krydret men også lidt vandet afslutning. 85

J&B Rare

Diageo | 40% | 160 kr.

Ung og rå i duften. Sødlig i smagen med honning, orange og vanilje. Simpel i stilen med en mellemlang finish. 85

High Commissioner Blended Scotch Whisky

Juuls | 40% | 109 kr.

Diskret i duften. Simpel og noget vandig i smagen med toffee, citrus og krydderier. Kort afslutning. Man får ikke mere end man betaler for! 84

The Famous Grouse

Edrington | 40% | 170 kr.

Lette, krydrede orange toner i duften. En syrlig whisky med malttoner og vanilje i smagen. Simpel med en kort eftersmag. 84

Talisman Blended Scotch

MacY | 40% | 159 kr.

Citrus I næsen. Spinkel med sødmefulde noter. Ung men har ikke meget at byde på. Kort meget sødmefuld afslutning. 83

