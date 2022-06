Sydaustraliens store vin

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Man kan næsten ikke komme længere væk fra Danmark end Australien, som ligger næsten 18.000 km væk— eller 24 timer med fly. Australien er godt 180 gange større end Danmark i areal, og det til trods bor der kun knap 26 millioner mennesker. Vinmæssigt er det udelukkende i syd og vest, man kan dyrke druer og derfor laver vin. I resten af Australien er det for varmt.

Størstedelen af den australske vin, vi støder på herhjemme, kommer fra South Australia. I South Australia har man produceret vin i næsten 180 år, og i dag udgør produktionen over 45% af al vin produceret i Australien. Udgangspunktet for at besøge regionen er den hyggelige by Adelaide. Her finder man vinmarkerne både i udkanten af byen, men også mange hundrede kilometer mod nord, syd og øst. Så Adelaide er et perfekt udgangspunkt for besøg rundt i vinlandet.

Adelaide Hills — de køligere vine

Lige omkring byen Adelaide finder man Adelaide Hills, som er et af de mest tempererede vinområder i delstaten, hvilket skyldes, at det kun ligger 15 kilometer fra kysten. De første vinstokke blev plantet i Adelaide Hills i 1839, tre år efter South Australia blev erklæret for en stat. Antallet af vinhuse er i dag omkring 60, med over 200 drueavlere. Her gror vinmarkerne i 350 til 700 meters højde, hvilket giver en markant temperaturforskel. Men alligevel er klimaet også præget af de varme vinde fra Barossa. I højderne dyrkes de hvide druesorter sauvignon blanc, riesling, sémillon og pinot noir, mens de nederste skråninger er hjemsted for cabernet sauvignon, shiraz og cabernet franc, som kræver et lunere klima. En række af topproducenterne, som Penfolds, Henschke og Yalumba, har alle erhvervet sig marker her til deres tophvidvine især på chardonnay, da det med tiden givet vil være blandt de få steder i South Australia, hvor man vil kunne producere hvidvine med tilpas kølighed og syre.

McLaren Vale – de unges paradis

Lidt syd for Adelaide finder man McLaren Vale tæt på havet, hvilket giver mulighed for at fremstille forskellige vintyper. Mest kendte er uden tvivl vinene på shiraz, ofte fyldige og kraftige i stilen. Men helt ude ved kysten finder man også mere elegante eksempler.

Området blev officielt grundlagt i 1836 af John McLaren men har før det i årtusinder været det lokale folk, Kauraernes, område. I 1938 blev de første vinmarker plantet af John Reynell og Thomas Hardy, og i 1850 stod de to første vingårde, Seaview og Hardys, klar. Omkring 8.000 hektarer er i dag beplantet med vin, hvoraf over halvdelen er plantet med shiraz. Men ud over shiraz, grenache og cabernet sauvignon eksperimenteres der i dag med vine også på italienske og spanske druer som fiano, vermentino, barbera, montepulciano, nero d’Avola og tempranillo.

Stilen af shiraz varierer meget. Området har tidligere været kendt for kraftige og alkoholtunge shiraz-vine, men de senere år er man begyndt at høste tidligere, og brugen af fade er mere begrænset. Det giver mere saftige og mindre tunge vine i stilen. Og hvor man tættest på havet før så korn, ser man nu vinmarker næsten helt ned til vandet grundet klimaforandringerne. Og så har mange yngre vinmagere slået sig ned her. Dels grundet nærheden til den større by Adelaide men også fordi muligheden for diversitet i vinstilene er så stor her.

Langhorne Creek og Padthaway

Et af de første områder, man støder på, når man kører syd for Adelaide, er Langhorne Creek, et overset vinområde men med stor vækst de senere år. Det er især cabernet sauvignon og shiraz-vine, man finder her— og de ældste cabernet sauvignon-stokke i verden findes netop her.

To timer længere mod syd finder man Padthaway, som især er kendt for sine hvidvine, især på chardonnay og sauvignon blanc. Shiraz-vinene er elegante og peberduftende, nærmest i nord-Rhône-stilen. Pinot noir-vinene kan være ganske slanke og attraktive.

Coonawarra – den røde jord

Yderligere et par timer mod syd finder man Coonawarras vinmarker med den berømte røde jord, “terra rossa”, der ligger hen over kalkundergrunden, som er flere millioner år gammel havbund. Terra rossa har et højt indhold af limsten og derfor et højt indhold af næringsstoffer. Det har sammen med klimaet stor betydning for netop den stil, som vinene herfra har.

Området har et køligt klima med kolde nætter og dermed en lang modningstid for druerne. Det er de kølige strømme fra Antarktis, som kommer ind ved kysten godt 100 km mod syd og giver denne kølighed. Netop den lange modningstid giver flere smagsnuancer i vinene end vinene fra de varmere områder omkring Adelaide. Egentlig vinter har man ikke, som vi kender den, men der kan forekomme frost, hvilket ofte er den største trussel, da den i det tidlige forår kan skade knopskydningen. Foråret er forholdsvist langt, hvilket betyder, at blomstringen ofte ikke sker før i november.

Området er endvidere specielt, da det ikke har været ramt af vinlusen, og de fleste vinstokke har derfor deres egen rodstok og er ikke, som i de fleste andre vinområder i verden, podet på amerikanske rødder, som er resistente over for vinlusen.

Coonawarra fik sit navn fra de indfødte aboriginals, der netop kaldte det ‘Coonawarra’, det betyder kaprifolie. De første vin blev plantet tilbage i 1880’erne, men i årene op til 1950’erne blev hovedparten af vinen destilleret til brandy. Det var den lokale John Riddoch, som oprettede ‘Coonawarra Fruit Colony’, som senere bare kom til at hedde Coonawarra. Den første vingård blev bygget i 1896 og er i dag kendt som Wynns— en vingård, som samtidigt er en af de mest anerkendte i området.

I dag er vinene da også nogle af de mest elegante og tanninrige cabernet sauvignon-vine fra Australien. I stil konkurrerer de med Margaret River i det vestlige Australien men kan ofte kendes på deres myntekarakter. De forholdsvis hårde tanniner gør, at vinene kan lagre længe og i stilen er man ikke langt fra venstrebreds Bordeaux-vine, specielt i de lidt varmere år i det franske.

Clare Valley – den smukke dal

Nordvest for Adelaide finder man Clare Valley. Her har man lavet vin siden 1830, men det har primært været vine på shiraz-druen, som har domineret. Den nordlige geografiske placering snyder en smule, for vinmarkerne ligger ofte i 400-500 meters højde, og selvom det kan være varmt om dagen, bliver det oftest meget køligt om natten, hvilket giver en lang modningstid for druerne. Temperaturerne kan gå fra mere end 40 grader om dagen til omkring 1 grad om natten! Det er netop afgørende for rieslingdruen, som hermed opnår sin modning uden at miste den vigtige syre. Til gengæld slås man sjældent med at opnå modningen, da klimaet er stabilt, og råd er en sjældenhed. Så stabiliteten fra år til år er stor.

Clare Valley er et mindre område bestående af 4.540 hektarer med vinmarker, og produktionen udgør kun 1,3% af den totale produktion i Australien. Området er godt 25 km langt og 3-4 km bredt, og det starter i byen Auburn og ender i byen Clare. Man opererer med fire delområder og ikke mindre end 11 jordbundstyper, så der er stor diversitet blandt vinene. Watervale nær Auburn er ofte kendt som det bedste område, mod nord finder man Springdale og Penwortham; og i det nordøstlige hjørne finder man Polish Hill, som er det køligste, og det er her, man blandt andet finder Australiens mest kendte riesling fra Grosset kaldet Polish Hill, en mark domineret af ler. Flere er som Falcon og Kerri Thompson begyndt at arbejde biodynamisk. Ser man på klimaet i området er der også gode forudsætninger for netop at arbejde med så lidt sprøjtning så muligt.

Riesling vinene er måske det, Claire Valley er mest kendte for. Stilen for riesling-vinene er tør med en høj syre, men med mere frugt og viskositet end i de tørre tyske riesling-vine, som de ofte sammenlignes med. Vinene udvikler sig flot, og de fleste er på sit bedste efter 5-8 år, mens enkelte kan modne op til 20 år. Riesling er dog ikke den mest populære drue i Clare— det er shiraz, og herefter kommer cabernet sauvignon og riesling. Stilen for shiraz-vinene er da også noget køligere end i Barossa og minder stilmæssigt om vinene fra Cornas i det nordlige Rhône. Men desværre er det svært at finde vinene på de danske hylder. Dels er produktionen lille og størstedelen drikkes lokalt, men også prisniveauet er højt, hvilket gør det svært at eksportere.

Eden Valley – Barossas baghave

Eden Valley er nabo til Barossa, og flere af producenterne her laver deres rødvine i Barossa og de hvide i Eden Valley. Dalen kaldes derfor også Barossa baghave. Det er ikke kun hvidvine, der produceres men også en del shiraz, som dog ofte blandes i Barossa vinene for at give dem et køligere, krydret udtryk samt ikke mindst syre.

Man begyndte at lave vin i 1847, men det var først i 1997, området blev anerkendt som et officielt vinområde. Området ligger i Mount Lofty Ranges og går fra Truro i nord til Springton i syd. I dag er 2.264 hektarer beplantet med vinstokke, og der er omkring 36 vinhuse, som producerer druer i Eden Valley. Riesling udgør godt en fjerdedel af produktionen, mens shiraz er den mest plantede.

Stilen i Eden er en smule anderledes end i Clare Valley, hvilket skyldes, at det er varmere især om dagen. Det betyder, at vinene er mere frugtige i udtrykket og oftest har en anelse mindre syre. Men det at Eden ligger højt betyder dog, at syren stadig er flot og balanceret i hovedparten af vinene. Nogen af vinmarkerne ligger dog så højt, at det er køligere om natten end i Clare Valley og derfor kan syren i disse godt være på højde med eller højere. Til gengæld har man de senere år været hårdt ramt af tørke, og kommer der ikke mere nedbør, kan det betyde, at man på sigt kan få problemer også her.

Eden Valley får større og større betydning for producenterne i Barossa. Sjette generations Johann Henschke fortalte mig, da jeg mødte ham i København i efteråret, at det er essentielt at kunne blende sine vine med den køligere frugt fra Eden, da Barossa frugten har en tendens til at blive for koncentreret og opnå for høj alkohol. Så har Henschke også plantet en del grenache og mourvèdre, som har det bedre med det varmere klima. ”Det er som en slags forsikring for os, hvis klimaet betyder, vi skal lave andre typer vine fremover,” fortæller Johann Henschke.

Barossa – de svulstige shiraz-vine

Barossa er utvivlsomt det mest kendte område for mange danskere. Kendt for sine kraftige rødvine lavet på druesorterne shiraz, grenache og cabernet sauvignon. I dette vindistrikt, som har 170 vinproducenter og 750 drueavlere, findes nogle af de ældste, velbevarede vinstokke i verden. Der er flere årsager til, at netop Australien har så mange gamle vinmarker. For det første fordi man allerede fra første halvdel af 1800-tallet og mere end hundrede år frem hovedsageligt producerede hedvine på de samme druesorter og derfor ikke hev vinstokkene op og plantede nye i stedet. For det andet er klimaet ret optimalt i forhold til sygdomme i vinmarkerne; og ikke mindst fordi Australien stadig har flere områder, hvor vinlusen, der ellers hærgede det meste af vinverdenen omkring forrige århundredskifte, endnu ikke er dukket op. De gamle australske stokke har derfor ikke bare fået lov at stå, de er også upodede og har deres egne, originale rødder. Men vinlusen er tæt på, og flere vinmarker i Barossa har etableret sikkerhedssystemer, så alarmerne går, hvis folk træder ind på vinmarken. Man er nervøs for at folk med deres sko kan sprede vinlusen. Rejser man fra de sydlige vinområder omkring Melbourne mod Adelaide skal både bil og sko vaskes ved grænsen.

Men om vinene fra gamle vinstokke så er bedre kan være svært at bevise. Nogle vinmagere kan se målbare forskelle, når de analyserer druemostens forskellige komponenter fra henholdsvis unge og gamle stokke, mens andre ikke registrerer de store ændringer og erkender, at de ikke kan smage forskel i en blindsmagning. Flere nævner dog, at høstudbyttet er markant lavere og koncentrationen af druerne tilsvarende større. Endvidere ser man ofte, at balancen ofte er bedre i druerne fra gamle stokke, her snakker vi om syre, farve og tannin. At planten altså med årene har opnået en naturlig balance, og at det kan smages i vinene, der er mere harmoniske og komplette.

Barossa Wine and Grape Association har med baggrund i producenten Yalumbas Old Vine Charter fra 2007 endvidere defineret fire kategorier af gamle marker i en slags official vinmarksklassifikation. Men det er ikke så ofte, man ser det på etiketten endnu:

Barossa Old Vine > 35 år

Barossa Survivor Vine > 70 år

Barossa Centenarian Vine > 100 år

Barossa Ancestor Vine > 125 år

Barossa ligger i et kuperet terræn med marker, som ligger mellem 150 og 300 meter over havet. Flere af Australiens kendteste vine stammer herfra, fra vinhuse som Penfolds, Wolf Blass, Jacob’s Creek og Yalumba med flere. Ser man på området, er der masser af passion og innovative tiltag. Det skyldes især, at flere familier i Barossa har været gode til generationsskifte, og de unge har fået lov til at tage over langt tidligere, end man ser det i klassiske vinlande i Europa. Eksempler på dette er Peter Lehmann, Torbreck og Rockford.

Klimaet og forandringerne

Der er naturligvis forskel på klimaet i de forskellige områder, men generelt vil man karakterisere South Australia som et varmt middelhavsklima men med store temperaturforskelle mellem kystområderne og områderne længere inde i landet. En række vinmarker ligger endvidere i 300-700 meters højde, hvilket også har stor betydning for, hvilke druer, der dyrkes, samt stilen på vinene.

Jeg snakkede med Penfolds Peter Gago om netop dette. Han fortalte, at man grundet klimaændringer går mere op i højderne med de hvide druer for at opnå mere friskhed i vinene. For de røde bevæger man sig sydligere (mod køligere klima) og henter druemateriale fra f.eks. Coonawarra for at balancere vinene mere.

En række af de nyeste frigivne topvine fra South Australia



Penfolds Grange 2017 98

MENY | 4900 kr.

Husets flagskib og måske den mest kendte topvin fra uden for Europa. 85% fra det nordlige Barossa. 100% shiraz for kun syvende gang i historien (ud af 70 årgange). 18 måneder på nye amerikanske fade. Animalske toner, røg og sorte bær i duften. Koncentrerede sorte frugter i smagen med brombær, blommer, kanel, lakrids, mynte og vanilje. Yderst balanceret, mange lag og en kompleks vin i den absolutte superliga. Imponerende lang eftersmag. Alk.: 14,5%

Henschke Hill of Grace 2016 97

Vinspecialisten | 5319 kr. tilbudspris

Fra Eden Valley, marken først beplantet i 1860. Fire hektarer shiraz, 50-150 år gamle stokke. Intens næse, masser af sorte bær. Koncentreret smag. Sorte bær, peber, flot balanceret, masser af dybde. Stadig meget ung med tanninbid. Alk.: 14,5%

Torbreck The Factor Shiraz 2016, Barossa 97

Vinspecialisten | 1000 kr. tilbudspris

Yderst flot og balanceret vin med stor kompleksitet. Sorte bær og mineralske noter i duften. Masser af koncentration; men balanceret så vinen fremstår elegant. Lang og vedvarende afslutning. Alk.: 15%

Penfolds St. Henri Shiraz 2018 97

MENY | 790 kr.

Shiraz med druer fra McLaren Vale, Adelaide Hills og Barossa m.fl. 12 måneder på større, brugte fade. Mørke pebertoner og en massiv koncentration. Madagaskarpeber, chokolade, mentol, mineralitet, urter og vanilje i smagen. Flot balance, masser af kompleksitet og lang eftersmag. Alk.: 14,5%

Penfolds Bin 707 Cabernet Sauvignon 2019 97

MENY | 3290 kr.

Cabernet sauvignon fra forskellige områder. 18 måneder på nye amerikanske fade. Sort, flot koncentration. Intense solbærnoter, mynte og toast. Yderst flot struktur. Masser af intensitet, vel er denoversøisk, men yderst flot lavet! Alk.: 14,5%

Penfolds Superblend Bin 802 A Cabernet Shiraz 2018 96

MENY | 4900 kr.

Nyt topblend. 22 måneder på nye amerikanske fade. Sort og yderst intens i næsen med masser af sorte bær. 63% cabernet sauvignon, 37% shiraz. Mørk, tæt af bær og krydderier i næsen. I smagen brombær, peber, kaffe, tobak og vanilje. Flot syre og en yderst flot struktur. 2.400 flasker. Alk.: 14,5%

Wynns John Riddick Cabernet Sauvignon 2016, Australien 95

Salling | Pris ukendt

Masser af solbær i næsen. Mørk og krydret med masser af sorte bær, tobak, mynte og vanilje i smagen. Pæn koncentreret omend stadig saftig og imødekommende. Pæn, krydret afslutning. Alk.: 13,7%

Penfolds RWT Bin 798 Shiraz 2019 95

MENY | 1200 kr.

RWT står for “Red Winemaking Trial”, som er del af et større projekt startet i 1995. I 2000 kom så vinen RTW, som er 100% shiraz fra Barossa Valley. Druerne er her udvalgt mere for deres elegance end egentlig modenhed. Vinen har lagret 18 måneder på franske fade (57% nye). Masser af violer og blomster i duften. En vin i den kølige stil, nærmest Cornas-agtig i udtrykket. Sorte bær, enebær, mynte, peber og krydderier. Flot syre og yderst velbalanceret. Alk.: 14,5%

Henschke Mount Edelstone 2015 95

Vinspecialisten | 1311 kr. tilbudspris

Fra Eden Valley, 16 hektarer shiraz fra stokke fra 1912. Let urtet og krydret, yderst elegant. Mineralske noter, kølig frugt. 22% ny eg, 22% amerikansk, 78% fransk. Alk.: 14,5%

Penfolds Yattarna Chardonnay 2019 95

MENY | 1200 kr.

Penfolds forsøg på at lav en hvid pendant til Grange: Hovedparten af druerne er specielt udvalgt fra marker på Tasmanien (57%) samt fra Tumbarumba og Adelaide Hills— alle med et køligt klima. Lagret otte måneder på franske fade (55% nye). Elegant og krydret næse. En fyldig chardonnay, dog med den kølighed, som områderne giver til druerne. Yderst kompleks, hvor især syren står knivskarpt. Bør gemmes eller dekanteres. Alk.: 12,5%

Torbreck Descendant Shiraz 2016, Barossa 94

Vinspecialisten | 1000 kr. tilbudspris

Fra gamle stokke. En tæt og varm krydret duft og smag. Masser af brombær, lakrids, peber og vanilje. Flot balance, især den høje alkohol, som ikke fornemmes. Pæn dybde og lang afslutning. Alk.: 15,5%

D’Arenberg The Dead Arm Shiraz 2017, McLaren Vale 93

Erik Sørensen Vin | 275 kr. tilbudspris

Herlig, åben og frugtdrevet duft, med noter af røde kirsebær og eukalyptus. Intens smag med masser af komplekse noter, der spiller godt sammen. Lakrids og frisk peber sammen med en mørk, animalsk tone. Frugten kommer flot frem med blommer og brombær. Dead Arm har ændret sig meget fra en tung shiraz til en saftig og imødekommende vin stadig med masser af dybde. Alk.: 15%

Thorn Clarke William Randell Shiraz 2017, Barossa 93

Skjold Burne | 280 kr. tilbudspris

Intens i duften med sorte bær. Flot struktur og balance. Pæn syre og rank i udtrykket, selvom frugten er koncentreret. Masser af mørke krydderier, vanilje og flot, lang afslutning. Alk.: 15%

Penfolds Bin 150 Marananga Shiraz 2019 93

MENY | 526 kr.

Fra små marker i byen Marananga i Barossa, hvor man har leget med brug af forskellige typer fade i lagringen; så både franske og amerikanske, nye og brugte samt mindre og større fade. Intens i næsen med vanilje og mørke bær, især blåbær. Tæt og koncentreret vin med modne bær og et mineralsk og urtet udtryk. I afslutningen en let toastet fornemmelse. Lang eftersmag og en imponerende, flot vin. Alk.: 14,5%

Longview The Piece Shiraz 2016, Australien 93

AndrupVin | 299 kr. tilbudspris

Masser af sorte bær i duften. Intens i smagen med sorte kirsebær, sort peber, violer og vanilje. På trods af den høje alkohol ganske elegant og meget vellykket. Lang afslutning. Alk.: 14,5%

Henschke Lenswood Croft Chardonnay 2018 93

Vinspecialisten | 323 kr.

Fra Adelaide Hills, 550 meter over havet. Kølig stil og fadet flot integreret. Flot intensitet. Sprød syre, ingen malolaktisk gæring. Flot balanceret. Burgundisk stil. Alk.: 13,5%

Henschke Johanns Garden Barossa 2015 368 kr. 93

Vinspecialisten | 368 kr.

70% grenache, 5% Shiraz og 25% mataru. Fra 70-90 år gamle stokke. Flot og drikkemoden. Fin balance, lys med krydrede noter og let urtet. Flot balance og længde. Alk.: 14,5%



Penfolds Bin 389 Cabernet/Shiraz 2019 93

MENY | 526 kr.

Stort set fifty-fifty af de to druer hvert år i denne vin. Druerne kommer fra marker i McLaren Vale, Padthaway, Wrattonbully og Barossa. Dette blend går også under tilnavnet “the poor man’s Grange”. 12 måneder på dels nye (25%) og dels brugte amerikanske hogshead-fade. Masser af solbær og mørk frugt i duften og en flot koncentration med peber, blommer, krydderier, tobak og vanilje i smagen. Forholdsvist bløde tanniner. Lang eftersmag. Meget holdbar, en god vin at gemme. Alk.: 14,5%

Henschke Keyneton Euphonium Barossa 2015 376 kr. 92

Vinspecialisten | 376 kr.

66% old vine shiraz, 10% merlot, 19% cabernet sauvignon, 5% cabernet franc. Flot kølighed, krydret. Saftig og med flot balance. Elegant. 8% amerikansk, 92% fransk eg; 20% nye fade. Alk.: 14,5%



Ben Glaetzer Bishop 2018 92

Vinens Verden | 249 kr.

Fra 35-120 år gamle stoke i Ebenezer. 16 måneders lagring, primært på franske fade. En rigtig shiraz bulderbasse— men på den gode måde med brombær, mokka, chokolade og vanilje i smagen. Pakket ind af en flot syre og en lang afslutning. Alk.: 15%



Penfolds Bin 407 Cabernet Sauvignon 2019 92

MENY | 526 kr.

12 måneder på franske (27% nye) og amerikanske fade (9% nye). Druerne kommer fra mange områder. Helt sort med solbær og mynte i duften. Flot struktur, velbalanceret. Solbær, let grønne toner. Masser af kompleksitet i smagen og en lang, frugtig, mørk og krydret eftersmag. Alk.: 14,5%

Penfolds Bin 128 Coonawarra Shiraz 2019 92

MENY | 300 kr.

12 måneder på franske fade (24% nye). Intens næse med sorte bær. Flot struktur med en flot dybde. Mineralitet, sorte bær, masser af sort peber og krydderier. Lang, krydret og let urtet afslutning. Vellykket. Alk.: 14,5%

Penfolds Bin 138 Shiraz Grenache Mataro 2019 91

MENY | 300 kr.

Fra Barossa, 70% shiraz, 17% grenache og 13% mataro. 12 måneder på franske og amerikanske fade. Ingen nye fade. Mørk i stilen, masser af krydderier, brombær og peber i smagen. Medium koncentration. Pænt saftig afslutning. Pæn, ligefrem og ærlig vin. Alk.: 14,5%

Dutschke Uncle 2017, Australien 91

Sprit & Co | 169 kr. tilbudspris

Imødekommende med masser af sorte bærnoter i duft og smag. Velbalanceret med en pæn koncentration. Lang og krydret afslutning. Alk.: 14,5%

Penfolds Bin 311 Chardonnay 2020 91

MENY | 260 kr.

Fra Adelaide Hills, Tumbarumba og hovedparten (68%) fra Tasmanien— meget kølige områder. Fersken og vaniljetoner i duften. Otte måneder på fad, heraf 41% nye. I smagen fersken, abrikos og toast. Velbalanceret, lang eftersmag. Nærmest burgundisk i udtrykket. Alk.: 13%

Penfolds Bin 28 Shiraz 2019 90

MENY | 260 kr.

Dette er den varme udgave af shiraz fra marker i McLaren Vale, Barossa og Padthaway. 12 måneder på nye amerikanske hogshead-fade. En næsten sort vin med masser af koncentration, sorte bær, peber, mørk chokolade og vanilje. En rigtig down-under shiraz, flot balanceret. Alk.: 14,5%

Penfolds Bin 51 Eden Valley Riesling 2021 90

MENY | 246 kr.

Fra to vinmarker. Flot, umiddelbar syre, tør i stilen. Typiske riesling-toner, grønne æbler, både let eksotiske og mineralske noter. Flot balanceret og med høj syre. Mellemlang eftersmag. Alk.: 11%

Ben Glaetzer AMON-Ra 2018 90

Vinens Verden | 599 kr.

Amon-Ra er Ben Glaetzers topvin. Vinen laves på druer fra det eksklusive Ebenezer-distrikt i Barossa Valley, og er lagret 15 måneder på 100% nye fade af fransk og amerikansk eg. Helt sort og meget koncentreret med masser af intense sorte bær, animalske noter, peber, tobak og vanilje. En stor og flot vin, hvor syren balancerer den koncentrerede frugt. Lang afslutning. 95