Test af rom fra Guadeloupe

Af Mads Heitmann (romhatten.dk) og Thomas Rydberg

I denne romtest kigger vi nærmere på rom produceret på Guadeloupe. Øverst på min liste over besøgsværdige rom-øer finder man Guadeloupe. Hvis man har været på Martinique og generelt har en forkærlighed for rhum agricole, som er den romtype, man producerer på de to øer, så kan et besøg på Guadeloupe anbefales. Faktisk er Guadeloupe ikke bare én ø men en hel øgruppe bestående af øerne Basse-Terre, Grande-Terre, la Désirade, Marie-Galante samt les Saintes. Basse-Terre og Grande-Terre er de to store øer. De ligger så tæt på hinanden, at det ligner, de blot udgør én ø, men faktisk er de adskilt— man kører hen over en lille bro, når man skal fra ø til ø. Øgruppen huser lidt over 400.000 indbyggere.

I 1493 ankom Christoffer Columbus til øerne, der fik navnet “Santa Maria de Guadalupe de Estremadura”, senere forkortet til Guadeloupe. På daværende tidspunkt var øen beboet af arawakerne, øens (og Caribiens) oprindelige folkeslag. I dag er Guadeloupe, ligesom Martinique, et fransk oversøisk departement. Guadeloupe huser hele 11 destillerier fordelt på Basse-Terre (6), Grande-Terre (1) og Marie-Galante (4). Ni af dem producerer udelukkende rhum agricole på friskpresset sukkerrørssaft. Distillerie de Bonne Mere og Grand Anse Sugar Cane Manufacture producerer melassebaseret rom (også kaldet Rhum Traditionnelle) og er begge ejet af en større fransk gruppe, som hedder La Martiniquaise. De to sukkerfabrikker producerer rom til mærker som Fajou Rhum, Cristal Rhum og Vieux Pape Rhum, som kun findes på Guadeloupe. De sælger også store mængder rom i bulk til det franske marked.

Rhum Agricole

Rhum agricole produceres udelukkende i de oversøiske franske departementer (Martinique, Guadeloupe, Fransk Guyana og Reunion) samt på den portugisiske ø Madeira. Rhum agricole er fransk og betyder “landbrugsrom” og er ligesom charanda og cachaça egnsbestemt, samtidigt med at det er produceret på friskpresset sukkerrørssaft. Til forskel fra charanda må der ikke indgå sukkerrørsmelasse i gæringen. Derudover må destillatet ikke indeholde sukker, og hvis rommen modnes, skal det foregå i fade, der er mindre end 650 liter. Man ser oftest, at rhum agricole er kontinuerligt destilleret på en enkeltkolonne, men batch-destillering i pot stills forekommer også, dog sjældent. Ikke al rom baseret på sukkerrørssaft er rhum agricole, men al rhum agricole er rom baseret på sukkerrørssaft.

I denne udgave af Whisky & Rom Magasinet har vi kastet os over rom fra Guadeloupe. Vi har testet 15 forskellige rom.

Rhum Rhum Liberation Integrale 2017 - BEDSTE ROM

58,4% | Juuls | 1185 kr.

Et festfyrværkeri i munden. Der sker alt muligt. Alkoholen er høj, men smagen følger med og balancerer ud. Kaffe, chokolade, brændt træ og syrlige bær. Kanon rom! 93

Compagnie Des Indes Guadeloupe 18 års

55,1% | Juuls | 1050 kr.

Vanilje, karamel, orange og chokolade. Mange flotte noter, hvor også sukkerrøret kommer flot igennem med en pæn syrlighed. Balancen er rigtig god. 93

Damoiseau Rhum Vieux 1989

58,4% | Juuls | 995 kr. (0,5l)

Skøn rom med orangeskal, let krydderi og flot intensitet på både alkohol og smag. Den har en rigtig god balance. 92

Damoiseau Rhum Vieux 1995

66,9% | Juuls | 789 kr. (0,5l)

Kandiseret frugt, orangeskal, chokolade og citrus. Meget dyb men også høj på alkohol. Den er super krydret på eftersmagen som hænger meget længe. 92

Rhum Bielle fad 268 2001

46,7% | Juuls | 2975 kr.

Flotte noter af syrlige bær såsom hindbær på ristet brød. Smagen er virkelig flot og velkommende. Karamel, vanilje og syrlige noter. Så flot rom! 92

Longueteau Blanco - BEDSTE KØB

50% | Sprit & Co | 275 kr.

Let citrus og grønne noter i næsen. Smagen er dog enormt eksplosiv med peber, og andre krydderier. Virkeligt en lækker rom. 91

Longueteau Sel. Parcellaire no. 1

55% | Sprit & Co | 395 kr.

Lette og lidt lukkede aromaer, men smagen tager ikke fejl. Super flot og dyb rom med peber, chilli og peberfrugt. Enormt lækker. 91

Rhum Rhum Liberation 2017

45% | Juuls | 895 kr.

Syrlige noter af bær, citrus og pæne fadnoter, som ikke kammer over. En utroligt intens og kompleks rom med balancen i orden. 91

Damoiseau 2008 Subprime Cuvée

47% | Juuls | 699 kr.

I næsen kommer der æblekage, og det samme på smagen. Det er en utrolig lækker rom med rigtigt pæne elementer og en god struktur. 90

Longueteau Sel. Parcellaire no. 4

55% | Sprit & Co | 395 kr.

Lækker, grøn næse. Smagen er krydret og byder særligt på sort peber. Man fornemmer tydeligt sukkerrøret. Superintens og givende rom. 90

Damoiseau Rhum Vieux Agricole 10 års 2001

42% | Juuls | 749 kr.

Blød og imødekommende smag af vanilje og chokolade samt orangeskal. En dejlig og nemt tilgængelig rom med noget at byde på. 89

Longueteau Blanco

62% | Sprit & Co | 299 kr.

Smagen er intens og kraftig, den er meget krydret og mørk. En virkeligt spændende hvid rom. 89

Longueteau Sel. Parcellaire no. 9

55% | Sprit & Co | 395 kr.

Superintens smag og duft. Man fornemmer tydeligt en høj alkohol men også masser af aroma. Vegetabilske elementer, som vælter ud af glasset. 89

Longueteau Genesis

73,5% | Sprit & Co | 699 kr.

Meget tør i munden, hvilket vidner om en høj alkohol. Den smager meget godt, men rent er den for dominerende i sin alkohol. I cocktails ville den virkelig folde sig ud. 88

Longueteau Blanco

40% | Sprit & Co | 199 kr.

Blomstret i næsen. Noget vandig i smagen med let blomstrede og krydrede noter. Savner lidt mere af det hele. 87

