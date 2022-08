Test af vine fra det sydlige Italien

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

I det sydlige Italien har man konkurrencen Sud Top Wine, hvor vine fra Sicilien, Calabrien, Basilicata, Puglien, Campanien og Sardinien kan deltage og bedømmes af et internationalt dommerpanel. I forbindelse med årets udgave fik DinVinGuide tilsendt 20 af de bedst bedømte vine fra årets konkurrence. Ikke alle vine er tilgængelige i Danmark pt.

Hvidvine

Feudo Disisa Lu Bacu 2020, Sicilien

Ukendt | ca. 120 kr. tilbudspris

Vin på catarratto druen som er på vej frem på Sicilien. Frisk og syrlig vin med gule æbler, citrus og blomsternoter i smagen. Flot balance med flot intensitet og specielt syren står flot. Sprød afslutning. 90

Alkoholprocent: 13%

Guido Marsella Fiano di Avellino 2019, Campanien

Ukendt | ca. 180 kr. tilbudspris

En række af de bedste og mest kendte hvidvine finder man i Campanien og specielt fiano druen giver sprøde flot strukturerede vine. Denne er ingen undtagelse med en flot intensitet og grape med melon, citrus og blomsternoter. Flot koncentration og en lang sprød afslutning. 92

Alkoholprocent: 14%

Casa Comerci Rèfulu 2020, Calabrien

Estrup & Udsen | 99 kr. tilbudspris

Flot og sprød vin på greco druen. Masser af melon, æble og citrus i smagen. Velbalanceret og ganske imødekommende. Sprød afslutning. Jeg forbinder ikke Calabrien med sprøde hvidvine men denne er en undtagelse! 90

Alkoholprocent: 12,5%

Cristo di Campobello Lalùci Grillo 2020, Sicilien

Vin&Vin | 189 kr. tilbudspris

En flot og fyldig vin på grillo druen fra Sicilien som netop er øen hvor de bedste vine på druen findes. Masser af intensitet i smagen med hvide ferskner, citrus, licchi og blomsternoter. En flot balance og en vin der bør nydes til mad. Lang afslutning. 90

Alkoholprocent: 13%

Generazione Alessandro Trainara Etna Bianco 2019, Etna

Vinothek a Fynnis | 175 kr. tilbudspris

Første årgang af denne vin fra Etna på 80% carricante, og 20% cataratto. Masser af citruspræg og en flot gennemskærende syre. Meget mineralsk i udtrykket med kølige citrusnoter i smagen. En flot og meget stringent vin med en lang sprød afslutning. 91

Alkoholprocent: 12,5%

Rosé

Travaglianti Etna Rosato 2020, Etna

Ukendt | 175 kr. tilbudspris

Rosevinene fra Etna er i min optil oversete og blandt nogle af de bedste i verden. Lyse, syrerrige med en yderst flot karakter. Oftest lavet på nerello mascalese med røde kirsebærnoter, lyse krydderier og pakket ind af en fin sprød syre. Flot intensitet og længde. 91

Alkoholprocent: 14,5%

Mousserende

Nicosia Sosta Tre Santi Etna Brut 2017, Etna

Ukendt | ca. 150 kr. tilbudspris

Lavet på den klassiske metode på nerello mascalese druer. En fin og elegant vin med en flot mousse. Medium koncentration med citrus, æble og hvide fersken noter. Syrlig og stringent i udtrykket. 90

Alkoholprocent: 12%



Rødvine

´a Batia Rosso 2017, Calabrien

Estrup & Udsen | 299 kr. tilbudspris

Vin på magliocco canino. Yderst frisk og imødekommende. Sorte kirsebær, kirsebærsten, lakrids og strejf vanilje. Yderst vellavet med en syrlig og let tør afslutning. Spændende vin. 91

Alkoholprocent: 14%

Feudo Disisa Vuarìa Nero d’Avola 2015, Sicilien

Ukendt | ca. 150 kr. tilbudspris

Intens mørk frugtet næse. Masser af blomme, varme krydderier, mocca og vanilje præg i smagen. En fyldig og kraftig vin, velbalanceret med en pæn lang krydret afslutning. 89

Alkoholprocent: 14%

Apollonio Divoto Riserva 2012, Puglien

Sommeliervin.dk | 185 kr. tilbudspris

Blød, rund og meget koncentreret med masser af sorte kirsebær, blomme, lakrids, tobak og vanilje. Anelse restsødme som klæder vinen. Lang fyldig afslutning. 90

Alkoholprocent: 14,5%

Valone Graticciaia 2016, Puglien

Kobaj.dk | 317 kr. tilbudspris

Lavet på tørrede negroamaro druer. En fyldig men ganske vellavet vin med masser af sorte bær, sveske og rosinpræg, tobak og vanilje. Pæn dybde og en flot syre holder vinen på plads. Lang afslutning. 91

Alkoholprocent: 14,5%

Baglio di Pianetto Cembali Nero d’Avola 2016, Sicilien

Sorgenfri Vin | ca. 200 kr. tilbudspris

Fyldig, krydret vin med masser af sorte bær, varme krydderier, lakrids og vanilje. Pænt lavet med en pæn lang afslutning. 89

Alkoholprocent: 15%

Case d’Alto Taurasi Riserva 2009, Taurasi

Ukendt | ca. 600 kr. tilbudspris

Sydens nebbiolo kaldes vinen på aglianico fra Campanien. En flot elegant vin med masser af lyse kirsebærnoter, tobak, læder, kamfer og strejf vanilje i smagen. Yderst vellavet med en flot lang afslutning. 94

Alkoholprocent: 14,5%

Dei Principi di Spadafora Nero d’Avola Selezionen Limitata 2014, Sicilien

Blome Vin | 169 kr. tilbudspris

Blød og rund med modne svampede noter i smagen. Solmodne røde kirsebær, læder, kamfer og vaniljenoter. Flot syre og fremstår meget klar og drikkemoden nu. Pæn lang smag. 90

Alkoholprocent: 14%

Apollonio Terragnolo Negroamaro 2017, Puglien

Sommeliervin.dk | 125 kr. tilbudspris

Næsten sort med animalske noter i duft og smag. Anelse sødmefuld og meget intens i smagen, hvor også den høje alkohol spiller ind. Måske en anelse for meget og jeg savner lidt mere elegance. 87

Alkoholprocent: 15%

Ease Alte 16 filari Nero d’Avola 2020, Sicilien

Ukendt | 120 kr. tilbudspris

Mørk krydret med en medium koncentration. Virkelig frisk og imødekommende med krydret smag, røde kirsebær og lette fadnoter. Pæn krydret afslutning. 89

Alkoholprocent: 14%

Ippolito Ripe del Falco Riserva 2013, Cirò

Distinto | 299 kr. tilbudspris

Lavet på gaglioppo druer fra Calabrien. Modne svampede noter og en vis tørhed i smagen. Intense krydrede noter, solmoden let bitter rød frugt og vaniljepræg. Meget lys og kan i stilen minde om nebbiolo. Spændende anderledes vin. 90

Alkoholprocent: 15%