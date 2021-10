The Dalmore sætter ny rekord

Artiklen er lavet i samarbejde med magasinet Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Et sæt med 6 årgange single malt fordelt over 6 årtier har sat ny rekord da det blev solgt for omkring 7 mio. kr. på Sotheby’s i Hong Kong. Køberen var en asiatisk samler. En del af salget vil gå til Victoria & Albert museum Dundee som støtter skotsk kultur.

De seks flasker var blended af The Dalmore’s master distiller Richard Paterson og inkluderer en af de ældste whiskyer nogensinde frigivet fra destilleriet bl.a. 1951 årgangen. De øvrige er 1967, 1979, 1980, 1995 og 2000 årgangen.