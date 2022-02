The Macallan lancerer den ældste whisky nogensinde

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks største magasin om spiritus Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

The Macallan har netop lanceret en 81 års single malt oprindelig destilleret i 1940. Den er blevet kaldt The Reach og kommer i en mundblæst karaffel som er placeret ovenpå en bronzeskulptur med tre hænder lavet af kunstneren Saskia Robinson. De tre hænder skal symbolisere destilleri arbejderne som i 1940 lavede whiskyen, bestyrelsesformanden Allan Shiach hvis farfar var den ansvarlige for at fylde fadet samt den nuværende masterblender Kirsteen Campbel som besluttede at lancere den 81 årige whisky. The Reach kommer fra et enkelt sherryfad og der er i alt frigivet 288 karafler. Prisen vil være ca. 820.000 kr. stk.