The Royal Steg

Historien om The Dalmore stammer helt tilbage fra 1263, hvor Colin of Kintail fra klanen Mackenzie reddede den skotske konge Alexander III. Som tak fik han af kongen landet Eilean Donan, et dådyrgevir (royal steg) samt mottoet ”Luceo Non Uro”, som betyder noget i retning af ”Jeg skinner men brænder ikke”.

Men det var nu først i 1837, der blev åbnet et destilleri af Alexander Matheson, og i 1865 overtog medlemmer af McKinsey klanen, Andrew og Charles destilleriet. Siden har Royal Steg prydet alle flasker fra Dalmore, og McKinsye familien gjorde sig blandt andet bemærket med at starte eksport til Australien og USA, hvilket gav muligheder for investeringer i destilleriet.

Oppe i det nordlige højland finder man en prægtig gold natur, som næsten fremstår uberørt af menneskehænder. Her finder man også Dalmore destilleriet. Fra destilleriet kan man se den prægtige fjord The Cromarty Firth, og lagerhusene ligger helt ned til vandet og får derfor saltvandsbriserne ind.

Det er Whyte & Mackay, som i dag ejer Dalmore og har gjort det siden 1960. Man malter ikke selv, det stoppede man med i 1981, primært grundet kapacitetsproblemer, men også fordi egen maltning typisk er omkring 25% dyrere. Der benyttes udelukkende ikke-røget malt i dag. I 2010 og 2011 lavede man en smule røget whisky, men det vil givet gå til blends, når det om nogle år er klar. Vandet får man fra Loch Morie, som ligger godt 11 km nord for destilleriet.

Højlandets ældste kedler

Destilleriet er ikke stort og har otte kedler. I øvrigt bryster destilleriet sig af at have højlandets ældste kedler tilbage fra 1874. Det giver en kapacitet på 4,2 millioner liter årligt. Washkedlen har en flad top, hvorimod spirituskedlen har kølevandsklapper af kobber. Det betyder, at spiritussen fortættes hurtigere og skaber den lidt tunge karakter, som er kendetegnet for Dalmore. Man opererer med et hjerte på typisk 33% i washkedlen og 11 % i sidste destillering.

Alle whiskyer lagrer først på bourbonfade, men man har gjort det til et kendetegn at give dem en finish på en række forskellige fade. Der benyttes alt fra forskellige sherryfade til portvin-, madeira-, cabernet sauvignon-, tokai-, sauternes- og calvadosfade. Kun omkring 12-14% går til single malt, resten bliver brugt i White & Mackays blends. Alt i alt produceres der godt 4.000 fade årligt, og i dag ligger der cirka 60.000 fade, som venter på at blive klar.

Richard Patterson – personificeringen af Dalmore

Det er master blender Richard Patterson, som står bag whiskyerne. Ud over Dalmore står han også for Isle of Jura samt de aftapninger og blends, der kommer fra Whyte and Mackay. Han har snart 55 års arbejdsjubilæum, så det er en yderst kompetent og erfaringsrig mand, der står ved roret for Dalmore. Og derudover lidt af en personlighed, som har sine klare meninger og i øvrigt har en stor interesse for vin. Og selvom han er ved at nærme sig 75, har han ingen planer om at trække sig tilbage— whisky er hans liv, som han fortalte os.

Stilen, som Richardt Patterson har indført gennem de mange år, er da også yderst konsistent. Det er kraftige og maskuline whiskyer, hvor fadfinish spiller en stor rolle. Der er en markant alder i langt de fleste aftapninger, og i smagen finder man chokolade og orange på tværs af alle whiskyer.

Blandt verdens dyreste

Huset har da også opnået stor anerkendelse under Richard Pattersons ledelse, hvilket har smittet af på priserne. I 2002 opnåede en 62 års Dalmore et hammerslag på over 250.000 kroner på en auktion hos McTear's i Glasgow. Hvilket på det tidspunkt var den højeste pris for en flaske skotsk maltwhisky. Rekorden blev slået i 2009, dog også af Dalmore, hvor man opnåede 275.000 kr. for en Dalmore Oculus, som indeholdt whisky fra 1878, 1922, 1926, 1939 og 1951. I 2010 lancerede man tre flasker Dalmore Trinitas. De første to flasker blev solgt for en million kroner hver og den sidste for 1,2 millioner kroner hos Harrods i London. I 2013 lancerede man så The Paterson Collection for at ære Master Distiller Richard Paterson. 12 flasker blev sat til salg samlet og solgt for 9,9 millioner kroner.

Senest har man gennem en stor del af 2019 haft lukket på destilleriet for at flytte rundt på produktionen og renovere. Og et nyt museum og besøgscenter er også åbnet.

The Dalmore 12 års

40% | Interbrands | 449 kr.

50% bourbon- og 50% sherryfade. Krydrede toner i duften. Kandiseret frugt, orange, brunkage, krydderier og vanilje i smagen. Pæn, mellemlang afslutning. 88

The Dalmore 15 års

40% | Interbrands | 785 kr.

2/3 matusalem, 1/3 amaroso fade. Fadtoner i duften. Frugtig med karamel, mandler, citrus, mandarin. Elegant og ikke så koncentreret. Mellemlang afslutning. 89

The Dalmore Cigar Malt Reserve

44% | Interbrands | 895 kr.

Lagret 70% på oloroso matusalem sherryfade og 20% på amerikansk hvid eg og 10% på cabernet sauvignon-fade. Frugtige toner i duften. En let men krydret whisky med sherrynoter, mokka, peber og vanilje i smagen. Velbalanceret med en lang, krydret afslutning. 90

Dalmore Port Wood Reserve

46,5% | Interbrands | 849 kr.

Mørke, krydrede noter i duften. I smagen svesker, julekrydderier, sort peber og toastnoter. I kraftig og intens dram. Flot, lang afslutning. Meget vellykket og flot dram. 93

The Dalmore 18 års

Fire års afslutning på sherryfade. Yderst kompleks næse. Mokka, hvid peber, marmelade, balsamico, kandiseret frugt og vanilje i smagen. Lang, blød og rund afslutning. 93

The Dalmore King Alexander lll

40% | Interbrands | 1595 kr.

Seks forskellige finishes: Port, sherry, madeira, cabernet, marsala og bourbon. Modnet 22-24 år. En mørk, sveskeagtig duft. Blommer, mørk chokolade, julekage, kaffe, krydderier og vanilje i smagen. Elegant og blød i stilen. Yderst kompleks. 94

The Dalmore 25 års

42% | Interbrands | 7795 kr.

Størstedelen er 28-32 år gammel. Afrundet i fino-fade og gamle tawny-fade. Yderst kompleks duft. Cigarkasse, espresso, toast, orange, chokolade, balsamico, marmelade og varme krydderier i smagen. Mange lag og yderst kompleks. Kan næsten ikke blive bedre. 97

