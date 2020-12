Tidlig høst af sjælden Eiswein i Tyskland

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Høsten af druer til Eiswein er i hus i Tyskland. Og ifølge Wines of Germany, som er den tyske nationale vinorganisation, er den tidlige høstdato et stort plus for vinkvaliteten, da druerne til den særlige vinproduktion helst skal være så sunde som muligt. Jo kortere tid druerne bliver hængende på stokkene i den vejromskiftelige vintertid, desto mindre risiko er der nemlig for, at druerne tager skade eller går til.

Minimumstemperatur på minus syv grader

Den udprægede gode sundhedstilstand for druerne giver derfor de bedste betingelser for at producere Eiswein af høj kvalitet i årgang 2020. Det var primært Riesling-druer, der blev høstet, og sorten er særligt velegnet til fremstilling af Eiswein på grund af, at druerne modner sent. I de senere år har vinproducenter ofte måtte vente til januar eller endog februar det følgende år, før den krævede minimumstemperatur blev opnået.

Ifølge det lokale landbrugsråd blev 66 hektar vinmarker i år forberedt til en mulig høst af druer til Eiswein alene i Rheinland-Pfalz. Kun en udvalgt del er sandsynligvis blevet høstet den 30. november, idet de lovmæssigt fastsatte lave temperaturer ikke blev nået i alle regioner. Det var dog ikke noget problem i vinregionen Franken, hvor temperaturen nåede helt ned på minus 12 grader.

Ikke hver årgang bliver kronet af Eiswein. Termometret skal minimum ned på minus 7 grader i mindst 12 timer, så druen bliver gennemfrossen, og vandet i druerne fryser til is. Derved tættes koncentrationen i druen, og de udsøgte aromaer forstærkes. Druerne høstes om natten eller i de tidlige morgentimer og presses, mens de stadig er frosne. Druemosten er så sød som honning, og det kræver stor ekspertise at gære en druemost med så højt et sukkerindhold til vin. Til gengæld er belønningen en udsøgt vin med et usædvanligt mangeårigt lagringspotentiale.

Fuld smag – lav alkoholprocent

Eiswein har normalt et naturligt restsukkerindhold på mere end godt 100 gram pr. liter, men i modsætning til søde vine fra sydlige lande har de kun relativt lave alkoholniveauer – ofte kun omkring syv procent.

Det specielle ved disse ædle dråber er, at deres enorme resterende sødme ikke overtager vinen takket være det balancerende modspil af den friske frugtige syre. Eiswein er en værdsat sjældenhed og specialitet, der nyder stor international anerkendelse, og prisen kan godt komme op på 1000 kr. for en halv flaske.

Magasinet DinVinGuide Magasinet DinVinGuide udkommer 5 gange årligt med 100 sider med temaer, masser af test og spændende artikler. Læs mere her

Vin - og spiritus festivaler i 2021 i Pressen:

Franske Vindage 5+6 marts

Italiensk vinfestival 9+10 april - køb billet nu - klik her.

Tysk Vin 7 maj

Spansk Vinfestival 17+18 september

Whisky & Rom festival 29+30 oktober - køb billet nu - klik her.