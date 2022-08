Tidlig høst flere steder i Europa

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

I det spanske hvidvinsdistrikt Rueda, lidt nordvest for Madrid startede høsten allerede 16 august, hvilket efter sigende er det tidligste høsttidspunkt nogensinde. Det var bl.a. vinhuset Caserío de Dueñas som startede med at høste sauvignon blanc. Også chardonnay bliver høstet lige nu mens hoveddruen verdejo høstes i starten af september.

Også i andre spanske områder har startet høsten tidligt i år. I Cataluña startede man 27 juli mens man i Jerez startede høsten dagen efter. Spanien har generelt haft en meget varm og tør sommer. Og i modsætning til andre år hvor nattemperaturerne har været lave og derfor nedsat hastigheden af modningen ser man i år høje nattetemperaturer, hvilket har betydet druerne er modnet tidligere end normalt. Flere steder har man også måtte kunstvande grundet tørke.

Også i Rioja og Ribera del Duero forventer man en tidlig høst som vil begynde midt i september, hvis ikke været ændrer sig markant.

I Frankrig er høsten også begyndt i Champagne d. 20. august og her forventer man et flot høstudbytte væsentlig over 2021 som var et kritisk år.