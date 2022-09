Tidlig høst i vinmarkerne i Rhônedalen

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Det har været et specielt år i Rhônedalen med hedebølger og mangel på nedbør. Det har medført at druerne er tidligt modnet og man kunne begynde høsten allerede 22 august, 8 dage tidligere end sidste år, som var et meget gennemsnitligt år i forhold til høsttidspunkt.

Efter en meget regnfuld måned i oktober 2021 blev der registreret betydelig mangel på nedbør (fra -53 % til -97 %) i hver af de følgende måneder. Vintertemperaturerne forblev meget milde, og der faldt en sen kuldebølge i begyndelsen af foråret, mellem 1. og 5. april.

Maj var den varmeste maj måned registreret siden begyndelsen af det 20. århundrede. Men sommeren startede med en mindre storm i juni, som gav lidt pusterum til vinstokkene. Mellem 1. juli og 13. august led regionen af flere perioder med intens varme uden nedbør, mens jorden allerede manglede vand. Midt i august faldt der dog regn af varierende intensitet på tværs af vinmarkerne. Det var tiltrængt og gjorde det muligt for vinmarkerne at genvinde sin styrke, så druerne kunne fortsætte modningen. Selvom den seneste nedbør hjalp druerne med at vokse en smule og svulme op, er den gennemsnitlige bærvægt stadig lavere end normalt.

2022-årgangen derfor generelt præget af tidlig høst i hele regionen. Der forventes en god kvalitet af høsten. Druerne er i en perfekt tilstand, hvilket sikrer en høj kvalitet til at begynde vinfremstilling med. Årgangen virker lovende, og der er en forventning om rige, dybe og koncentrerede vine.