Tidlig tysk vinhøst

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Årets vinhøst startede i Pfalz i Tyskland d. 10. august til brug for delvist fermenteret ny vin, den såkaldte Federweisser. Det er især på druen solaris som er moden nu med et højt sukkerindhold (100 grader oechsle).

I følge det tyske vininstitut er vinstokkene i øjeblikket omkring en uge forud for det foregående år med hensyn til deres modenhed. Afhængigt af områderne forventer man at den største del af høsten starter i slutningen af august og begyndelsen af september. Sene modningssorter som Riesling vil sandsynligvis ikke være klar til høst før midt til slutningen af september – afhængigt af de enkelte områder.

Efter et varmt og solrigt forår, spirede vinstokkene næsten to uger tidligere end normalt. I Rheingau-regionen var der endda tale om den næst tidligste blomstring nogensinde efter 2014.

Desværre blev en del områder dog ramt af frost midt i maj hvilket forvoldte skader i vinmarkerne det nordlige Baden via Württemberg og Franken til Saale-Unstrut og Sachsen. Også tørke har været et problem, specielt for nyere vinstokke som ikke har lange nok rødder til at finde vand i undergrunden.

Men generelt er der en forsigtig optimisme om en ganske lovende kvalitet for vinene i år med gode udbytter.

