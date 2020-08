Tidlig vinhøst i Frankrig

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

En række franske regioner står over for en historisk tidlig start på høsten i år, hvor flere større regioner begyndte at høste sidste uge efter et af de varmeste år. I nord startede man høsten for alvor i denne uge og flere regioner melder, at de også er startet.

Bordeaux er startet 15 dage tidligere end normalt med de hvide druer og forventer at høste de første røde druer i starten af september. Det samme gælder Loire-dalen.

I Bourgogne fortæller Frédéric Drouhin fra Maison Joseph Drouhin, at høsten sandsynligvis også vil starte denne uge da chardonnay druerne viser tegn på en flot modning.

I Champagne startede høsten i sidste uge i Aube, hvor modningen sker hurtigst. Og i denne uge fortsætter man med chardonnay i Côte des Blancs.

I det nordlige Rhône rapporterer Nicolas Jaboulet, at høsten af de hvide druer sandsynligvis ville begynde i slutningen af denne uge og de røde lidt senere. I Rhône har man sloges med meldug i vinmarkerne samt tørke, meget varme temperaturer og solskoldning af druerne.

Det er stadig for tidligt at tale om kvaliteten, men den totale mængde ser ud til at stige 6-8%.

