To sjældne whiskyfade til salg på auktion

Sotheby’s har modtaget to sjældne fade fra de to lukkede destillerier Brora og Port Ellen. Forventningen er at de vil indbringe mellem 6-10 mio. kr. hver. Auktionen starter 14 juni og det er ejerne af de to destillerier Diageo som står bag.

Fadet fra Brora er et destillat fra 1982 og der estimeres at kunne aftappes 145 flasker. Fadet fra Port Ellen er fra 1979 og indeholder omkring 102 flasker. Skulle man blive ejer af en af de to fade har man lov til at vente yderligere 5 år med at aftappe. 5% af salgsprisen vil Diageo donerer til hjælpearbejdet i Ukraine.

Brora åbnede sidste år igen efter at være lukket ned i 1983 og Port Ellen vil efter planen åbne i 2023 efter også at have været lukket siden 1983.