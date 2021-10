Tørke i Napa Valley udfordrer – men kvaliteten er i top

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Høsten i Napa Valley i Californien ser ud til at blive lille, men kvaliteten god. Det melder flere vinhuse i Californien. Men mangel på især nedbør har betydet en 25-30% mindre høst i 2021 sammenlignet med normalen. Derimod ser kvaliteten ud til at blive særdeles god. En køligere august har hjulpet til med at sikre kvaliteten da druerne har kunne modne uden at sukkerindholdet er blevet for voldsom i druerne.

De første meldinger siger, at især hvidvinene og specielt sauvignon blanc er blevet hårdt ramt af tørken. De fleste er netop blevet færdige med høsten i starten af oktober.