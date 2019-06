Tørke rammer den skotske whisky produktion

Det er netop kommet frem, at flere skotske destillerier var nødt til at stoppe produktionen af whisky sidste sommer grundet den meget tørre sommer i det nordlige Europa. Det var vandstanden i de lokale kilder og floder der var så lav, at man ikke kunne tage vand herfra. Det betød derfor store tab for destillerierne som måtte stoppe produktionen i flere uger.

Bl.a. rapporterer det engelske medie The Guardian at Glenfarclas mistede en hel måneds produktion hvilket svarer til 300.000 liter råsprit.

Den vigtige flod Spey var efter sigende 97% lavere end normal i eftersommeren 2018. Og den nordøstlige del af Skotland havde sin tørreste periode siden 1984. Vandstanden er stadig ikke tilbage til normalen og flere steder håber man derfor ikke på en tør sommer, da det vil medføre store problemer igen for whiskyproduktionen.

