Togværkstedets gemmer

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Ikke langt fra Storebæltsbroen, i de gamle statsbaners togværksteder ved havnen i Nyborg, finder man Nyborg Destilleri. Et ambitiøst projekt, som ud over destillering af whisky, gin og rom også byder på egen restaurant, café og butik med egne produkter.

Siden 2009 har man destilleret whisky og rom, omend det først skete på Ørbæk Bryggeri, hvor ejerne Niels og Nicolai Rømer har hjemme. Men i 2017 besluttede man at satse på whiskyen og fik mulighed for at overtage de gamle værksteder, som havde stået tomme i 13 år. Hallerne blev totalrenoveret, og nye destilleringskedler blev indkøbt.

Et gammelt lokomotiv troner midt i den store lagerhal, fyldt med whiskyfade på ladet. Rundt omkring i resten af den gamle hal står destilleriets øvrige whisky og rom på alverdens slags fade. De store kobberkedler står smukt i destilleringshallen, og gæsterne bliver ført igennem alle processer, fra produktionens start til det færdige produkt.

Stort set ingen whisky er sat til salg endnu. Måske maximalt omkring 500 flasker siden starten. Det var nemlig idéen at give whiskyen tid til at modne tilstrækkeligt. Og da produktionen indtil 2017 kun var omkring 80 fade, er det først de seneste tre år, hvor man har sat fart i produktionen. I dag produceres der omkring 40.000 liter årligt, hvilket gør det til et af landets største whiskydestillerier. Som master destiller er ansat Kim Møller-Elshøj, som har en fortid fra bl.a. Arran destilleriet i Skotland og Spritfabrikerne herhjemme.

Malten kommer fra Fuglsang Malteri men er lavet på byg fra marker på godset Hollenhus tæt på destilleriet; og den er økologisk. Den røgede malt kommer dog fra Belgien. Der mæskes ved to forskellige temperaturer, inden fermenteringen startes i fire store egetræskar med hver 6.000 liter.

Der benyttes en hybridkedel, som består af en potstill samt kolonnekedel med fire plader. Kedlen kommer fra Arnold Holstein nær Bodensee. New spirit er omkring 80-85% og der fyldes på fadene ved 63,5%. På fadsiden benyttes mange forskellige bl.a. fade fra Jack Daniels men også fade lavet på dansk eg.

Der er som sagt ikke kommet meget whisky ud endnu, men bl.a. Isle of Fiona Ardor Black, som er cask strength 58,2% fra ex-bourbon-fade og Ardor Danish Oak afsluttet på danske egetræsfade fra Fyn. Endelig Ardor Peated, der først er modnet på tidligere Jack Daniels Bourbon fade og siden delvist afsluttet på vinfade af hvid eg. Endeligt tappet ved 58,1%. Senest er netop kommet en 10 års. Oprindeligt var det et 500-liter sherry butt, som har været brugt til at lagre oloroso sherry på den iberiske halvø i mindst 30 år. Siden er fadet blevet sendt til øen Islay, på Skotlands vestkyst, og på et eller andet tidspunkt er fadet blevet ombygget til en "puncheon" på cirka 380 liter, før det så blev fyldt med en meget røget whisky på et af Skotland mest kendte destillerier på Islay. Senere købte Niels Rømer det, og det blev fyldt med new make i 2010. 259 flasker blev det til.

Men der er ingen tvivl om, at mere er på vej nu, hvor produktionen er sat væsentligt i vejret, og hvor man inden for få år vil kunne have adgang til betydeligt større mængder end i dag. Hvor meget man så vælger at flaske, og hvor meget skal have mere alder— det må tiden vise. Men det bliver spændende at følge den fynske whisky fremover.

Vin - og spiritus festivaler i 2021 i Pressen: Italiensk vinfestival 17+18 september - køb billet nu - klik her. Whisky & Rom festival 29+30 oktober - køb billet nu - klik her. Spansk Vinfestival Aflyst i 2021 - på gensyn 16+17 september 2022