Toro — essensen af gamle vinstokke

Tæt på grænsen til Portugal ligger Toro. Her dominerer kraftige og rustikke rødvine på den lokale tempranilloklon tinto del toro. Området har i de seneste år fået megen omtale, og en række af Spaniens bedste vine kommer nu fra dette område.

Historien

Duerofloden løber gennem området, som grænser op til Rueda mod sydøst og Tierra de Vino de Zamora længere mod vest. Man har dyrket vin i dette område siden romertiden, men egentlig vinproduktion tog først fart i middelalderen, da kongen af Toro, Alfonso den 9., lovliggjorde salget af vinene fra Toro i hele Spanien. Torovinene fik herefter stor succes over det meste af landet, og nogle distrikter var nødt til at lave forbud mod vinene fra Toro, så de ikke blev for dominerende. Og selv for Christopher Columbus var vinene fra Toro hans favorit at medbringe på sine rejser. Og det gav mening, for de kraftige vine med høj alkohol stod godt imod på den lange rejse til Amerika.

I modsætning til resten af Spanien blev Toro ikke ramt at vinlusen, da den hærgede i slutningen af 1800-tallet. Vinlusen kan nemlig ikke trives i den meget sandede jord, som findes her. Vinene blev derfor i den periode hurtigt populære også uden for Spanien, især i Frankrig. Men under den spanske borgerkrig i 1930’erne og den efterfølgende krise gik vinproduktionen stort set i stå, og på trods af tidligere tiders succes for området blev det ikke officielt DO før i 1987.

Franskmændene kommer

I dag dyrker over 60 huse vin i Toro. Mange af disse er kommet til de senere år og er kendte vinhuse fra især Ribera del Duero og Rioja. Derudover har en del franskmænd investeret i området, såsom Michel Rolland, Lurton familien og LVMH. Hovedbyen Toro er en gammel fæstningsby, der ligger på toppen af en bakke med udsigt over det storslåede landskab. Der går historier om, at klokketårnet i byen oprindeligt er bygget ved hjælp af sand, cement og den lokale vin, da der på den tid var så meget vin, at det var nemmere at få fat på end vand.

Den hemmelige ingrediens

Klimaet er kontinentalt med en smule indflydelse fra Atlanterhavet. Meget varmt om sommeren og med en hård og lang frostperiode om vinteren. Det er ikke ualmindeligt, at der er helt ned til minus 10 grader om vinteren, mens der om sommeren snildt bliver 40 grader. Der falder ikke megen nedbør i Toro; den falder typisk om foråret og er på omkring 300-400 mm årligt.

Vinmarkerne ligger i 600-750 meters højde, og jorden er præget af sand, ler og kalksten. Sandet holder fugten væk fra vinstokkene, og dermed undgås en række sygdomme. Under sandjorden er der primært ler, som holder på vandet og giver næring til planterne. Over halvdelen af Toros vinmarker har en sandet jordbund og er plantet på egne rødder. Det er ret unikt. Da området ikke blev ramt af vinlusen, kan man finde meget gamle vinstokke her— ikke ualmindeligt over 100 år gamle. Stort set alle vine dyrkes som buskvine.

Officielt er de fleste af druerne tinto del toro, men da flere marker er plantet for årtier siden, kan enkelte stokke godt være andre druesorter, både røde og grønne druer. Det mener man har betydning for vinene, og det omtales ofte som den hemmelige ingrediens. Dog har den lokale vinbonde nogenlunde styr på, hvad der findes på hans mark. Når man spørger de lokale om tinta del toro druen og tempranillo, er der en forskel og ikke kun på navnet. Genetisk er der små forskelle, og i praksis er tinta del toro længere om at modne, hvilket giver mere modne fenoler i smagen. Endvidere er drueskindet tykkere og indholdet af farvestoffer højere, hvilket forklarer, at vinene fra Toro nærmest er sorte i farven.

Vintyperne

Der produceres både rød-, hvid- og rosévin. De hvide vine laves på verdejo og malvasía. Rødvinene og rosévinene laves primært på tinto del toro og en smule garnacha. Rødvinene er ofte meget kraftige og voluminøse i stilen: Ofte omkring 15 procent alkohol og kødfulde i strukturen. Enten laves de som jóven- eller roble-udgaver uden eller med kun lidt fadlagring. Den frembringer frugtige, drikkeklare vine, som gerne serveres lidt køligt. Crianza, reserva og gran reserva benyttes ikke ofte. I stedet skriver man antal måneder på fad på etiketten for at kommunikere de forskellige vine, som hvert vinhus sælger. I modsætning til mange andre benyttes der en del amerikanske fade til modning af vinene, især til de billigere vine, hvorimod topvinene stort set altid er lavet på franske fade. Desværre har en del producenter en tendens til at overgøre brugen af fad, hvilket maskerer frugten for meget, og vinene kommer derfor til at fremstå temmeligt rustikke.

Toro er også de senere år blevet et paradis for unge vinmagere, da jorden stadig er billigere end i de større og mere kendte områder, men derudover er andelen af gamle stokke stor. Af de godt 5.600 hektarer, der er i Toro,, er over 1.200 hektarer over 50 år gamle buskvine. Og de ældste stokke man kender til, er langt over 100 år og indgår blandt andet i vinene fra Numanthia.

5 gode producenter

Bodegas y Viñedos Maurodos

Viña San Roman er navnet på Bodegas Maurodos vingård i det barske Toro. Maurodos består af godt 35 hektarer marker fordelt over byerne San Román de Hornija og Villaester. Selve vingården ligger i Pedrosa del Rey. Mariano García, som også står bag de kendte Aaltovine fra Ribera del Duero, laver disse vine. Bedste vin: San Román.



Bodegas y Viñedos Pintia

Pintia er skabt i 1997 og ejes af Vega Sicilia fra Ribera del Duero. I dag råder man over 96 hektarer, og man eksperimenterer med et væld af parcelblandinger samt mere end 30 forskellige fadtyper. Ambitionerne har fra starten været, at Pintia skal være et af områdets allerbedste vingårde. Chefvinmager er Gonzalo Iturriaga de Juan, som også har ansvaret for Vega Sicilia og Alión. Bedste vin: Pintia.

Dominio del Bendito

Dominio del Bendito er grundlagt i 2004 og producerer seks forskellige vine på kun 28 hektarer. Ejeren, vinmageren, sælgeren m.v. er én og samme person, nemlig Antony Terryn, som er fransk og nu anerkendt som et af de største talenter i området. Han er perfektionist, og det meste foregår i hånden. Bedste vin: El Titán.

Teso la Monja

Teso la Monja er i dag ejet af Dominio de Eguren, som skabte bodegaen Numanthia-Termes og siden solgte den til LVMH. Huset ejer parceller med præ-phylloxera stokke (“fra før vinlusen”) i Toro, Zamora, Valdefinjas og Villabuena del Puente. Huset laver fire forskellige vine, hvor Alabaster er den bedste, men også Victorino er ganske flot.

Bodega Numanthia Termes

I 1998 blev vingården Numanthia grundlagt med det erklærede mål at skabe den bedste vin fra Toro-området. Den er opkaldt efter den legendariske by Numancia, hvor indbyggerne i år 134 f.Kr. besluttede at begå selvmord frem for at blive romerske slaver. Numanthias høstudbytter ligger meget lavt, og stokkene er meget gamle, hvilket er en væsentlig årsag til vinenes ekstremt høje kvalitet. Bodegaen blev i 2007 opkøbt af den franske mærkevarekoncern Moët Hennessy Louis Vuitton, som i forvejen ejer blandt andet Château d’Yquem og champagnehuset Krug i Frankrig. Der laves tre vine: Termes, Numanthia og den bedste vin, Termanthia.

