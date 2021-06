Trolden’s whisky

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Det var en drøm, der gik i opfyldelse, da Michael Svendsen i 2005 åbnede sit bryggeri Troldhede Bryggeri i Kolding— opkaldt efter Troldhede-banen, som løb fra Troldhede til Kolding for mange år siden. Bryggeriet fik hurtig succes men skiftede navn til Trolden, da mange troede, at bryggeriet var i det midtjyske nær byen af samme navn. Men det var ikke nok for Michael at brygge øl, da han inderst havde et ønske om at lave whisky!

I 2011 tog han så springet og startede destilleriet Trolden. Ølproduktionen var der styr på, så opgaven var primært at se på destilleringen og modningen. Et destilleringsapparat bestående af tre håndbankede kobberkedler blev købt i Alembic i Portugal, og der blev investeret i fade. Medarbejder antallet kom op på fire samt en række løsarbejdere. Whiskyeventyret var hermed startet.

Der benyttes malt fra Fuglsang, og den røgede malt kommer fra Inverness i Skotland. Mæsken er mere i stil med pale ale, og fermenteringen er typisk omkring fem dage. De tre kobberkedler er alle lige store og på 500 liter. Mæsken fyldes derfor på de to wash stills, hvor den destilleres til cirka 200 liter, inden den kommer på spiritkedlen og ender på omkring 60 liter med en alkohol på 63%. Der produceres omkring to destilleringer hver uge, hvilket giver omkring 5.000 liter årligt. Og væsentligt mere end da man startede inde i de gamle lokaler i Kolding, og kapaciteten var omkring 2.000 liter årligt.

Modningen sker på first fill bourbonfade eller i ex-sherryfade fra Spanien. Der arbejdes både med fade på 8, 30, 64 og 200 liter, afhængigt af det ønskede slutresultat. En del af fadene er ombygget efter Troldens specifikationer på Speyside Cooperage i Skotland.

I 2014 kom den første whisky på markedet med navnet Nimbus. Blot 82 flasker kom der. Med dansk bygmalt gik bryggeriet i gang, og den efterfølgende ‘toer’ i whisky-udvalget blev en bourbon-inspireret ‘Old No. 2’, som i 171 flasker blev produceret af 55% majs, 25% rug samt byg og hvede. Det var med deres Nimbus No. 3 Single Malt, at de for alvor fik medvind i sejlene: De blev nemlig nævnt i Jim Murrays famøse Whisky Bible i 2018.

Nu kommer nr. 6, som er lagret på bourbon- og sherryfade af forskellig størrelse og indeholder en snert af røg. Der er desuden lanceret en række cask aftapninger, bl.a. en røget whisky lagret på PX-fade og flasket cask strength.

Der produceres også syv forskellige gin, rom og en smule akvavit på destilleriet.

Vin - og spiritus festivaler i 2021 i Pressen: Italiensk vinfestival 17+18 september - køb billet nu - klik her. Whisky & Rom festival 29+30 oktober - køb billet nu - klik her. Spansk Vinfestival Aflyst i 2021 - på gensyn 16+17 september 2022