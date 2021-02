USA fastholder høj toldsats på europæisk spiritus og vin

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

USA’s handelsrepræsentant (USTR) udsendte i sidste uge en meddelelse om, at den ikke havde til hensigt at foretage revisioner af toldsatserne på nuværende tidspunkt. Siden oktober 2019 har whisky fremstillet i Skotland og Nordirland samt vin under 14 % og likører fremstillet i flere europæiske lande været underlagt 25 % told. Og siden januar i år har dette også været gældende for cognac, brandy samt vin over 14% fra Frankrig og Tyskland. I juni 2018 indførte EU en tilsvarende 25 % told på import af amerikansk whisky.

Det er især efter pres fra Us National Association of Beverage Importers (NABI) at man ikke har hævet restriktionerne og de har hilst beslutningen om ikke at indføre yderligere toldsatser velkommen, men har sagt, at den nye administration “kunne og burde have gjort mere”.

Toldsatsen har betydet, at den globale eksport af skotsk whisky er faldet med over 8,5 milliarder kr. Det sidste år hvilket er det laveste niveau i et årti. Svarende til 23% i værdi og med 13% i volumen.

Den franske handelskoncern Fédération des Exportateurs de Vins & Spiritueux (FEVS) meddelte også, at eksporten af fransk vin og spiritus er faldet med 13,9%. Organisationen sagde, at eksporten til USA faldt 18% i værdi til 26 mia. Kr.

Eksporten af amerikansk whisky til EU er faldet med 41 %.

