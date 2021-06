Verdens ældste single malt kommer til salg

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Gordon & MacPhail har netop lanceret de vil komme med en 80 års single malt som er destilleret på Glenlivet Destilleriet og kommet på en fad d. 3. februar 1940 af George Urquhart og hans far John. En whisky som nu har modnet i mere end 80 år. Den 5. februar 2020 blev fadet hældt på 250 specielle flasker som vil blive frigivet i september i år. Selve flaskens design og pris vil ikke blive oplyst før i september, men en 75 års Mortlach blev i 2016 solgt for 150.000 kr. pr. flaske i gennemsnit for de i alt 100 flasker. Designet er udført af Sir David Adjaye, kendt for sine udstillinger og arbejde på National Museum of African American History and Culture i Washington. Den første flaske vil blive solgt på en velgørenhedsauktion af Sotherby’s og pengene vil gå til ”Scottish charity Trees for Life” som kæmper for skovenes bevarelse i Skotland.

