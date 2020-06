Verdens dyreste cognac

En flaske cognac blev solgt for over 1 mio. kr. på auktion

Det var en flaske cognac tilbage fra 1762, altså før den franske revolution. Det er hermed både den ældste, men også dyreste flaske cognac solgt på auktion. Køberen var en samler fra Asien, som altså betalte lidt over 1 mio. kr. for flasken.

”Trods de mange år under prop er indholdet til at drikke og har bevaret sin karakter” mener Jonny Fowle fra Sotheby’s som solgte flasken. ”Vi må antage, at alkoholniveauet i den er temmelig højt, og det vil have fungeret som et konserveringsmiddel i hundredvis af år” fortsætter han.

Den sjældne flaske er den største af de tre tilbageværende og kendt som "Grand Frere" (storebror). Den menes at være aftappet i 1840. De to andre flasker er kendt som lillesøster og lillebror. Den førstnævnte opbevares på Gautier-museet i Aigre i det sydvestlige Frankrig, mens den anden blev solgt på en auktion i New York i 2014 for godt en kvart million kr.

