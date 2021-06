Verdens dyreste dessertvin

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

En flaske Grand Constance 1821 som oprindeligt var lavet til Napoleon Bonaparte blve solgt for 175.000 kr. på en auktion hos Christies i England. Flasken fik i øvrigt ny korkprop og blev checket nøje om den var original i 2019.

Vin de Constance kommer fra vingården Klein Constantia. Nogen mener, det er den smukkest beliggende vingård i verden og der er noget om snakken, når man besøger denne prægtige ejendom, kun få kilometer syd for Cape Town. Det er samtidig Sydafrikas ældste vingård helt tilbage fra 1685, hvor jorden blev givet til guvernøren over Kap det gode Håb som belønning. Men det er især vinen Vin de Constance som gården er kendt for. En vin som blandt andet Napoleon, Kong Ludwig XIV, George IV og Kansler Bismarck satte stor pris på og som i starten af det 19 århundrede, var blandt de fineste vine i verden. Vinen produceres stadig på muscat de frontignan, hvor druerne får lov at trække med skallerne i ekstra lang tid før presningen og hvor vinen efterfølgende lagres 4-5 år på egetræsfade. Den har en fantastisk blomsteragtig duft og i smagen finder man eksotiske frugter, honning og krydderier. Den skæve flaske, giver vinen sit helt eget personlige udtryk. Og så var det efter sigende Nelson Mandelas yndlingsvin.

