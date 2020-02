Verdens dyreste gin

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks whiskymagasin Whisky & Rom og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Det er en flaske gin fra Skully Gin som er sat til salg for 35 mio. kr. Det hollandske ginfirma er gået sammen med den belgiske smykker designer Jochen Leën og Granada Gallery for at skabe verdens dyreste flaske gin. Det er dog heller ikke udelukkende indholdet i flasken men nærmere en 65,17 karat Paraíba Tourmaline diamant indkapslet i hvidguld der gør at flaskens pris er 35 mio. kr.

Den unikke flaske blev skabt som en del af Skully Art Collection hvor 13 internationale kunstnere skabte kunstværker baseret på en 4,5 liters Skully rehoboam flaske. De fleste øvrige kunstværker blev produceret med 13 af hver, med undtagelse af Jochen Leën flasken, som kun er produceret i en enkelt udgave.

Skully Gin blev etableret i 2015 i Holland og producerer 4 forskellige varianter af Gin. I Danmark forhandles Skully af Conquer Spirits.

