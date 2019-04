Verdens dyreste portvin

En speciallavet Lalique-flaske med 1,5 liter portvin blev sidst i marts solgt på auktion i Hong Kong for næsten 900.000 kr. Portvinen var en 1863 Niepoort-portvin tappet fra et fad, som blev fyldt af Dirk Niepoorts bedstefar Eduardo. Dette var den 2 flaske ud af 5 som er aftappet fra fadet. Hver af de fem flasker er ingraveret med navnet på hver af de fem generationer af Niepoort familien. Denne udgave er med Eduard Karel Jacob van der Niepoort navn på flasken. Den første blev i november sidste år solgt for 800.000 kr. også på auktion. Hele beløbet er doneret af Familien Niepoort og går til The Nature Conservancy charity

Det er ikke den ældste portvin, der er solgt for nylig, da Taylor’s for nogle år siden lancerede to udgaver af 'Scion' fra 1855 og 1863.

