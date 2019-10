Verdens dyreste whisky

En 60 år gammel Macallan single malt whisky destilleret i 1926 knuste verdensrekorden for en flaske spiritus der blev solgt på auktion og blev solgt for 12 mio. kr. på Sotheby's i London. Flasken havde fået en vurdering på 3-4 mio. kr. og dermed langt under det endelige hammerslag. Den tidligere rekord på lidt over 10 mio. kr. var også en 60 år gammel The Macallan.

The Macallan 1926 var en del af en 178-flaske-samling af destilleriets Fine and Rare-serie, der spænder fra 1926 til 1991 og er den mest omfattende set på auktion. Hele serien blev samlet solgt for et beløb på 44 mio. kr.

Salget var en del af Sothebys første whisky-auktion udelukkende med flasker fra én samler. En samling som var blevet erhvervet over en periode på 20 år af en amerikansk kender. Hele samlingen blev solgt for over 65 mio. kr. hvilket gør den til den dyreste enkeltsamling nogensinde solgt på auktion.

Samlingen udgjorde udover The Macallan og så af sjældne whiskyer fra Bowmore, Brora og Springbank. Bl.a. en flaske Brora Limited Edition 40 år gammel, der blev solgt for solgte for 470.000 kr. i året for destilleriets 200-års jubilæum og forud for genåbningen næste år. En flaske Springbank 50-årig, destilleret i 1919, hentede også et rekordsum på 2.3 mio. kr, næsten det dobbelte af vurderingen, mens et antal sjældne Bowmores tiltrækkede stor interesse, inklusive flaske nummer et af Islay-destilleriets Crashing Waves 54-årig udgivelse.

Kom til stor Fransk vinfestival 28+29 februar -læs mere her.