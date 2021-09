Verdens dyreste whiskyfad

Artiklen er lavet i samarbejde med magasinet Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Et fad indeholdende Macallan 1991 er blevet solgt hos Bonhams for en pris på 3.7 mio. kr, svarende til 18.000 kr. per flaske. Det er dermed det dyreste fad med whisky solgt nogensinde. Den tidligere rekord var også et fad fra Macallan fra 1989. Flaskerne fra dette fad blev solgt for 14.000 kr. per flaske.