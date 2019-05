Verdens mest kendte vinkritiker går på pension

Robert M. Parker Jr. er verdens mest indflydelsesrige smagsdommer og der er ikke mange i vinens verden, der ikke har stødt på Parker pointene som bruges flittigt hvis karaktererne vel og mærke er i den høje ende. Robert Parker blev født i Baltimore i 1947 og har en karriere som advokat, før han i 1975 startede på at skrive en vinguide og i 1978 kom på idéen til et vinmagasin. Det første oplag var gratis, men Parker fik hurtigt folk til at ville betale penge for The Baltimore-Washington Wine Advocate, der hurtigt skiftede navn til The Wine Advocate. I dag er vinmagasinet en af de mest læste på området, og har i dag læsere over hele verden.

I 2012 solgte han The Wine Advocate til en række private investorer fra Singapore og i samme forbindelse åbnede man et kontor i Singapore med Lisa Perrotti-Brown som ansvarlig.

Overgangen til pensionist tilværelsen har været på vej længe da flere af de områder som Robert Parker har dækket som smager de senere år er blevet overdraget til andre smagere. Og især da han i 2015 meddelte at han ikke mere ville vurdere Bordeaux. Men nu er det endegyldigt forbi med rating fra mesteren selv.

