Verdens smukkeste destilleri

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks whiskymagasin Whisky & Rom og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Man tror næsten, at man har forladt Speyside, for Speyside Destillery ligger næsten halvanden timers kørsel syd for Aberlour. Men da man ankommer og ser Spey-floden løbe langs destilleriet, er man ikke mere i tvivl.

Historien starter i 1956, hvor den tidligere ubådskaptajn George Christie køber et grundstykke ved Drumguish nær Kingussie, hvor der ligger en gammel mølle og en række ældre lagringsbygninger tilbage fra 1760. Året efter bygger han et grain destilleri nær Alloa i det nordlige Skotland. Destilleriet går godt, og i 1962 beslutter han at bygge et destilleri nær Drumguish. Men der går 30 år fra drøm til virkelighed, og destilleriet står først færdig i 1987. En mand byggede det ved at benytte sten fra de ældre lagerbygninger og kun bygningen, hvor møllen var, fik lov til at stå tilbage. I 1990 var man endelig klar og kunne begynde produktionen, og i 1993 kommer den første whisky fra destilleriet kaldet Drumguish. På dette tidspunkt overtog Georges søn, men George Christie kom dog løbende på destilleriet indtil sin død i 2012.

Destilleriet er ganske lille og har i dag en produktion på omkring 600.000 liter, og der arbejdes med fire washbacks og med et par kedler til destillering. Kedlerne kommer fra Lochside destilleriet men blev kortet ned for at passe i bygningerne. Der arbejdes med en lang fermenteringstid på næsten en uge. Vandet kommer lige uden for døren fra en lokal kilde, og der benyttes udelukkende byg fra nærliggende marker i Skotland. På trods af at det er et nyere destilleri, er der ikke installeret nogen form for køling eller computerstyring. Alt styres ved hjælp af håndkraft samt ikke mindst dømmeevne. Fadlager har man ikke på destilleriet men nær Glasgow.

I 2014 lancerede man serien Spey, som besår af en NAS med navnet Tenné (tawny på latin og hentyder til portfad finish), 12-års og 18-års. I 2017 kom Byron’s Choice, Spey Cask 27-års. Og senest er Trutina (ren og balanceret på latin) og Fumare (røg på latin) introduceret. Senere på året kommer en 12-års peatet.

Der er endvidere en serie med navn Beinn Dubh, hvor The Black fra serien er helt sort og afsluttet på hårdt brændte portvinsfade.

Det er John Harvey McDonough fra Harvey’s, der i 2012 har taget over, og da han har gode forbindelse i Asien, har man haft succes her. Spiritusfirmaet Harvey’s har en meget lang og fascinerende historie. Firmaet blev etableret helt tilbage i 1770 af brødrene John og Robert Harvey, og firmaet har tidligere været ansvarlig for både opførelse og drift af flere skotske destillerier, eksempelvis Bruichladdich på Islay. Også whiskymærket SPEY har en lang historie, da dette mærke blev udviklet af Harvey’s helt tilbage i 1800-tallet. I mange år har familien opkøbt maltwhisky til mærket på skiftende destillerier, bl.a. på Speyside Distillery igennem de seneste årtier. Efter opkøbet af destilleriet i 2012 er mærke og destilleri nu samlet i en enhed.

I mange år har SPEY været et betydeligt whiskymærke i østen, bl.a. i Taiwan, hvor det i dag er den 3. bedst sælgende maltwhisky. I Europa har SPEY været en godt skjult hemmelighed, hvilket man nu ønsker at råde bod på.

