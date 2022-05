Verdens største flaske whisky på auktion

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks spiritusmagasin Whisky& og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Verdens største flaske whisky som måler 180 cm i højden og indeholder 444 standardflasker vil gå på auktion i maj. Flasken indeholder The Macallan 1989, et af de mest anerkendte destillerier i Skotland. Det er dermed den største flaske whisky i verden. Tidligere har en flaske ”The Famous Grouse” med 83 liter haft rekorden.

Det tog over en time at fylde flasken som forventes at indbringe over 12 mio. kr. på auktionen i Edinburgh.