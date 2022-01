Verdens største glaspyramide

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Ikke mindre end 54.000 champagneglas blev benyttet til at slå den nye verdensrekord . 8,23 meter høj og 54.740 glas blev benyttet for at lave den enorme pyramide som nu bliver optaget i Guinness World Record som den største glaspyramide lavet af champagneglas.

Det var det hollandske firma Luuk Broos Events der stod bag og det tog teamet fem dage mellem jul og nytår på at lave pyramiden på Atlantis resort i Dubai. Eventet var lavet i samarbejde med Moët & Chandon.

Højdepunktet var da jeroboamflasker (3 l) af Moët & Chandon blev fyldt i glassene fra toppen.

Foto: Atlantis Resert Dubai