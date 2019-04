Det var det kendte destilleri Bruichladdich fra Islay i Skotland, som sidst i april slog rekorden og arrangerede verdens største whiskysmagning. Smagningen foregik i forbindelse med Gøteborg Whisky og Øl Festival. En festival som har ikke mindre end 25.000 besøgende og dermed er en af Europas største.

Selve smagningen blev drevet af Adam Hannett, Master Distiller fra Bruichladdich som præsenterede tre whiskyer for ikke mindre end 2283 deltagere. Det var rekord for en whiskysmagning, som nu er godtaget af Guinness World Records. Rekorden blev slået med kun 31 deltagere. Bare at skænke whisky til de mange deltagere tog adskillige timer.

