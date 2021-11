Verdens vinproduktion falder

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Den totale vinproduktion falder i 2021 med 4% sammenlignet med 2020. Der blev i 2021 produceret 25 mia. liter vin, hvilket er tæt på produktionen i 2017 som også var historisk lav viser tal fra International Organisation for Vine & Wine (OIV).

Der er dog store regionale forskelle. I Europa er de tre største producenter Frankrig, Spanien og Italien nede med 2.2 mia. liter grundet problemer med frost, tørke og råd. Frankrig har blandet andet set den mindste høst i årtier og udbyttet er 27% mindre end året før. Spanien er 14% nede, mens Italien har høstet 9% mindre. Til gengæld har man set en større høst i lande som Chile og Australien, som er vokset med 30% i forhold til året før. USA steg med 6%.

En mindre høst betyder ikke en dårligere høst og flere vinområder melder da også en god kvalitet af de druer som er høstet.

Selvom høsten totalt set er mindre og det totale forbrug af vin er stigende skal man dog ikke være bekymret for der ikke er vin nok, da mange områder ligger inde med store lagre af vin fra tidligere år.