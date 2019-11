Vi drikker dyrere vine fra Australien

Ikke mindre end 15 mia. kr. blev der eksporteret af australsk vin til resten af verden i de seneste 12 måneder. Det var især vækst i salget til Kina men også Danmark, Belgien, Holland og Sydkorea. Også den gennemsnitlige pris for en flaske vin fra Australien steg til omkring 38 kr.

Men ser man på volumen så faldt denne med 8%. Det er især et fald til USA, Storbritannien, Japan, Canada, Tyskland og New Zealand.

Australien er et kolossalt stort land, men det er kun en mindre del, som er velegnet til vinproduktion. Over 90% af alle vinene kommer fra nederste højre hjørne, South Eastern Australia, og resten fra et mindre område i det vestlige Australien. Hvad de fleste dog ikke forbinder med australsk vin er den store kompleksitet i udbuddet af vine. Mange forbinder australsk vin med fyldige chardonnay vine eller varme, marmeladeagtige shiraz vine. Men der er et betydeligt større udbud af andre typer vine på alle mulige druer, både i den varme og kølige stil. Ja, selv spændende sherry- og portvins-agtige vine produceres og endda i en rigtig god kvalitet.

Man begyndte allerede at producere vin i 1788, og selvom det primært var hverdagsvin, har man en lang og historisk vintradition. Den største udfordring er dog den overproduktion af især billige, lidt ligegyldige vine, som oversvømmer markedet, og som er med til at presse opfattelsen af australsk vin ned.

Australien kan groft set opdeles i fem vinregioner: New South Wales, Victoria, South Australia, Western Australia og Tasmanien. Langt største delen af shiraz vinene kommer fra South Australia og især fra vinområderne bag Adelaide. Her finder man Barossa Valley, Adelaide Hills, McLaren Vale, Coonawarra samt de mindre Claire og Eden Valley. Sidstnævnte med de køligste og mest elegante shiraz vine.

