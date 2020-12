Vil modne rom og cognac på flydepram

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks whiskymagasin Whisky & Rom og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Spiritusgruppen Maison Ferrand har præsenteret en pram, som de hævder er verdens første flydende kælder. Her vil de undersøge, hvordan bådens bevægelser påvirker modningen af cognac og rom.

Maison Ferrand har restaureret en Freycinet pram fra 1948 og ombygget den til at kunne huse 1.500 fade som en del af et forskningsprojekt om modning, hvor spiritus modnes til søs. Og hvor slutresultatet påvirkes af den kontinuerlige bevægelse i modsætning til at blive opbevaret på land.

Processen var almindelig i 1700-tallet, hvor fade af caribisk rom ofte blev sendt til kældre i Europa. Rom havde en anden smagsprofil end spiritus lagret på land. En forklaring kan være, at jo mere interaktion overfladeareal af spiritussen har med træet inde i fadet, jo mere sandsynligt er det, at de kemiske forbindelser i træet integrere med væsken indeni. Resultatet bør være en blødere rom med mere egetræs påvirkning.

Den flydende kælder, kaldet Barge 166 vil lette anker i Seinen på Issy-les Moulineaux i foråret 2021 og vil blive brugt til at studere modningen af bl.a. Maison Ferrand Cognac og Plantation Rum. Gruppen har også inviteret den svenske whiskyproducent Mackmyra til at ælde nogle fade på prammen.

Ud over fadene, vil prammen også tjene som et mini-besøgscenter hvor man kan lære mere om modning og kan købe samples.

