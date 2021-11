Vin gennem 30 generationer

Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Når man snakker om Toscana og vin, kommer man ikke uden om de to magtfulde familier Antinori og Frescobaldi. Vi har tidligere besøgt Antinori, og i forbindelse med dette års præsentation af de nye årgange i Toscana besøgte jeg Frescobaldi-familien på deres nyeste ejendom, Tenuta Perano i det centrale Chianti Classico.

En ejendom, man erhvervede i 2017, og som familien gennem flere år havde fulgt, og for nogle år siden så fik mulighed for at købe, da den daværende ejer gik konkurs. Ejendommen ligger smukt, ikke langt fra Siena og langt væk fra hovedveje og byer. En lille bedårende oase med vinmarker formet som et amfiteater med marker i 500 meters højde. Her arbejder man udelukkende økologisk og er i fuld gang med at pløje mellem vinrækkerne, da jeg besøger dem. Og med et blik på markerne og i vinkælderen udstråler man, at der er styr på det. Lamberto Frescobaldi kommer forbi flere gange om ugen for at se, om alt er, som det skal være, fortæller Frescobaldis vinmager Nicolo d’Afflitto mig. Og det kendetegner familien Frescobaldi godt, for der skal noget til for at man i så mange år kan drive vinbrug med en høj kvalitet.

Frescobaldi-familien har produceret vine gennem mere end 700 år— siden 1300-tallet, hvor man fra sit domæne i Firenze leverede vin til både adelen i England og Paven i Rom. På dette tidspunkt byttede man endda vin for kunst med Michelangelo. Men det var først i 1855, at der virkelig kom gang i vinproduktionen, da agronom Vittorio degli Albizi giftede sig med en af døtrene i Frescobaldi-familien og fik ansvar for vinene. Han plantede blandt andet chardonnay, merlot og ikke mindst cabernet sauvignon.

Det er i dag 30. generations-brødrene Vittorio, Leonardo og Ferdinando samt Vittorios søn Lamberto, som driver det klassiske familiehus, og de ejer nu syv vinhuse rundt omkring i Toscana og mere end 1000 hektarer med vinstokke. Ud over Tenuta Perano blandt andet Castello di Nippozzano, som i dag anerkendes blandt de bedste i Chianti Rufina. CastelGionda i Montalcino samt Pomino tæt på Firenze er kendt for sine hvidvine; samt Ammiraglia helt nede i syd i Maremma. Man arbejder med selvstændige teams på hvert vinhus for at sikre, at vinene får sin helt egen stil, så tæt på det udtryk som ejendommens beliggende har. “Terroir er vigtigere end en Frescobaldi-stil” fortæller Nicolo d’Afflitto: “Det har altid været en filosofi hos Frescobaldi-familien”.

I 1995 lavede man et joint venture med Robert Mondavi, som bl.a. producerede Danzante, Luce della Vite og Ornellaia. Familien købte dog i 2005 hele majoriteten af de tre projekter, inklusiv Tenuta Dell’Ornellaia og Masseto i Bolgheri, en af Italiens mest anerkendte vine. Men disse huse drives 100% selvstændigt.

Og man har ikke planer umiddelbart om at ekspandere ud over i Toscana, når man spørger familien. På det punkt adskiller man sig fra Antinori, som har vinhus bl.a. i Piemonte og i Napa Valley i Californien. Man har dog Attems i Friuli. Men som man nævner med et glimt i øjet, følger de nøje med i, hvad som potentielt kunne være interessant i Toscana.

En række af de nyeste vine fra Frescobaldi familien



Pomino 2020. 165 kr.

Øst for Firenze. Chardonnay med en smule pinot blanc. Stålfermenteret med to måneders modning på fade. Frisk og ligefrem med hvide fersken, limefrugt og strejf af vanilje. Pæn, ligefrem og poleret i stilen. 88



Alie 2020. 180 kr.

Fra det sydligste Toscana i Scansano. Rosé lavet på syrah og vermentino. Jordbær i næsen. Flot, elegant og imødekommende rosé med flot, ren frugt domineret af røde bær. 89



Tenuta Perano Chianti Classico 2017. 250 kr.

90% sangiovese, canniolo og merlot. Modnet på brugte barriques. Fin, elegant og frugtig med masser af røde kirsebær og krydderier. Saftig afslutning. 91



Tenuta Perano Chianti Classico Riserva 2016. 370 kr.

95% sangiovese og merlot. Modnet på botti. Roser og violer i duften. Flot struktur, ikke voldsom koncentreret men fin elegance. Flot, lang afslutning. 94



Tenuta Perano Chianti Classico Gran Selezione Rialzi 2016. 495 kr.

100% sangiovese fra enkeltmark. Fadnoter i næsen. Pæn koncentration med masser af intensitet p.t. En del fra fadet, så en vin, der med fordel kan gemmes. Flot og lang afslutning. 93



Nipozzano Vecchie Viti Chinati Rufina Riserva 2016. 300 kr.

Primært gamle sangiovese vinstokke. 24 måneder på brugte fade. Flot koncentration med sorte kirsebær, syltede krydderier og vanilje. 93



Nipozzano Mormoreto 2017. 595 kr.

Cabernet sauvignon, cabernet franc, petit verdot og sangiovese. Husets ”supertoscaner”. Mørk og koncentreret med sorte bær, peber og vanilje. Moderne i stilen. Pæn struktur og en pæn lang afslutning. Lidt poleret og meget international i stilen. 92



CastelGiocondo Brunello di Montalcino 2016. 540 kr.

100% sangiovese grosso. Tre år på botti og derefter mindre fade. Pæn koncentration med sorte kirsebær og vilde krydderier. Pæn struktur og en fin friskhed på trods af koncentrationen. Pæn lang afslutning. 93

Vinene føres i Danmark af Strandgaarden og fås hos udvalgte vinhandlere og supermarkedskæder.