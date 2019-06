Vine fra 1700-tallet på auktion

Hos Christie’s i London kan man i denne uge blive indehaver af meget gamle vine. De blev fundet i 2010 af et hold dykkere, der var på arbejde i Nordsøen ud for den tyske kyst. På 40 meters dybde fik dykkerne øje på resterne af et skibsvrag og tæt ved vraget, halvt begravet i den mudrede havbund, lå en gammel kurv indeholdende fjorten vinflasker. Det lykkedes at bjerge de yderst skrøbelige flasker.

På grund af flaskernes form kan de dateres til mellem 1670 og 1690 da det først var i 1800-tallet at man gik over til cylinderformen. Vinen i flaskerne er en kraftig rødvin. Det kunne forskere konstatere ud fra det stadig relativt righoldige indhold af tanniner og resveratrol, ligesom der endnu var en lille smule alkohol tilbage i vinen.

Det er til en start to flasker, der nu kommer på auktion. Vurderingen lyder på 250.000 kr. Og er man heldig at få buddet får man udover flaskerne også en vandfyldt glastank da flaskerne skal opbevares her. Flaskerne er de ældste flasker vin, der nogensinde har været under hammeren hos det britiske auktionshus.



