Artiklen er lavet i samarbejde med Danmarks vinmagasin DinVinGuide og SpritNyt.com - klik her for at læse mere.

Ikke mange forbinder vin med New York, så skal det lige være vinkortet på de mange restauranter på Manhattan, men egentlig vinproduktion skal man uden for byen og op i staten af samme navn. Ja egentlig et godt stykke mod nordvest i staten for at finde hovedparten af vinstokkene. En smule finder man også på Long Island ikke langt fra storbyen hvor der i dag opererer 44 vinhuse.

Det er nok de færreste der ved, at New York var blandt de første stater til at dyrke druer og producere vin. De første vinstokke blev plantet i Finger Lakes regionen i 1829 af pastor William Warner Bostwick. Ved hjælp af et par stiklinger fra Hudson River dalen, plantede han dem i sin have. Brotherhood Winery i Hudson River Region blev etableret i 1839 og er i dag blandt landets ældste vingårde.

Den nye bølge så man i 1960’erne og begyndelsen af 1970’erne. Her startede vingårde drevet af Benmarl Wine Company og Cascade Mountain Vineyard i Hudson River Region og Bully Hill Vineyards samt Dr. Konstantin Franks Vinifera Wine Cellars i Finger Lakes. Siden da er antallet af vingårde i New York steget mere end ti gange til omkring 450 og staten er i dag den tredjestørste vinproducerende stat i USA med en produktion lige over 100 mio. liter årligt.

I dag består området af syv vinområder: Champlain Valley of New York; Finger Lakes; Erie-søen; Long Island; Hudson-flodregionen; Niagara Escarpment; og Upper Hudson. Der er også mindre AVAs i Finger Lakes Region (Seneca Lake og Cayuga Lake) og på Long Island (The Hamptons og North Fork of Long Island).

Det er især riesling som dominerer om end man ser mange forskellige druer. På den røde front ser man en del cabernet franc især i Fingerlakes. Og kvaliteten er ganske pæn, personligt var jeg overrasket over kvaliteten af riesling vinene som jeg ser en stor fremtid for.

Her er et udvalg af vinene fra New York.

Red Newt The Knoll Riesling 2016. 92

American Wine | 75 kr.

Flot Riesling næse. Pæn koncentration. Tør (5g) med gule æbler, blomster pakket ind af en fin syre. Meget intens og frugtig i udtrykket. Flot balance med en flot dybde. Frugtig afslutning. Alc.: 13,2%

Ravines Dry Riesling 2017. 89

Supervin | 150 kr. tilbudspris

Let floral næse. Pæn koncentration. Tør(3g) med gule æbler, lyse krydderier og limefrugt. Savner lidt i syre og intensitet men en struktur og frugtig afslutning. Alc.: 12,5%

Hermann J Wiemer Riesling Dry 2019. 91

KK Vine | 200 kr.

Fra Seneca Lake AVA. Tør(7g) med en flot intensitet af stenfrugt i næsen. Vellavet med masser af citrus, grønne æbler og hvid peber noter. Flot mundfylde og længde. Alc.: 12%

Fox Run Kaiser Reserve Chardonnay 2019. 89

American Wine | 125 kr.

Fra Seneca Lake AVA. Flot næse med ferskennoter. Flot fadpræg, køligt i udtrykket med lette tropiske frugtnoter, fersken og vanilje. Velbalanceret med en flot afslutning. Alc.: 13,1%

Wolffer Estate Rose 2020 88

Otto Suenson | 175 kr.

Fra Long Island på primært merlot og cabernet sauvignon. Frugtig i næsen med hindbær noter. Fyldig med masser af røde bær og lyse krydderier i smagen. Alc.: 12,8%

Brotherhood Pinot Noir 2017. 89

American Wine | 125 kr.

Blend af frugt fra både Finger Lake og Hudson. Hindbær i næsen. Medium koncentration. Tør med let urtet smag, jordbær, ribs og strejf vanilje. Pæn syre og let krydret tør afslutning. Alc.: 13%